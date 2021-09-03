П'ять бомбосховищ передали Кременчуцькій райдержадміністрації

Як повідомили в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Полтавській області, 27 серпня Кременчуцькій РДА передали п’ять бомбосховищ.
Раніше споруди вважалися позастатутним майном. Проблема такого майна є комплексною та має як соціальний, так і безпековий вимір. Адже йдеться про об’єкти цивільного захисту, які використовуються у випадках надзвичайних ситуацій.
Після вирішення всіх документальних питань Кременчуцькій районній державній адміністрації передали п’ять споруд цивільного захисту:
Відтепер бомбосховища райдержадміністрація підтримуватиме у належному робочому стані.