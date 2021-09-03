П'ять бомбосховищ передали Кременчуцькій райдержадміністрації

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 654

Тепер споруди підтримуватимуть у належному робочому стані

Як повідомили в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Полтавській області, 27 серпня Кременчуцькій РДА передали п’ять бомбосховищ.

Раніше споруди вважалися позастатутним майном. Проблема такого майна є комплексною та має як соціальний, так і безпековий вимір. Адже йдеться про об’єкти цивільного захисту, які використовуються у випадках надзвичайних ситуацій.

Після вирішення всіх документальних питань Кременчуцькій районній державній адміністрації передали п’ять споруд цивільного захисту:

сховища №60464, №60471 за адресою: Кременчук, просп. Свободи, 4, що обліковуються на балансі ПрАТ « Кременчуцькі дорожні машини »‎ ;

Кременчуцькі дорожні машини ; сховище №60418, за адресою: Кременчук, вул. Миколи Кучми, 2, що обліковується на балансі ТОВ « Кременчуцький хлібокомбінат »‎ ;

Кременчуцький хлібокомбінат ; сховища № 60327, № 60328, за адресою: Кременчук, пров. Героїв Бреста, 48, які обліковуються на балансі ПрАТ « Кременчукм'ясо »‎ .

Відтепер бомбосховища райдержадміністрація підтримуватиме у належному робочому стані.