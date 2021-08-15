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Кременчук

5 бомбосховищ Кременчуччини передадуть на баланс райдержадміністрації

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 369

Ще одна у Полтавському районі

Полтавська та Кременчуцька РДА приймуть в управління 6 захисних споруд цивільного захисту державної власності. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Відбулося чергове засіданні робочої групи з питань ефективності використання державного майна в області. Нараду провів заступник голови Полтавської облдержадміністрації Євген Греков. Участь в нараді взяли представники Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.

Учасники зібрання обговорили стан передачі захисних споруд цивільного захисту у сферу управління райдержадміністрацій. Зокрема, мова йшла про 6 захисних споруд, які визнані придатними для використання. 5 об’єктів знаходяться в Кременчуцькому районі та 1 – в Полтавському.

Нагадаємо, це майно не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі їх приватизації й нині перебуває у державній власності.

При РДА створили відповідні комісії щодо прийняття захисних споруд.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бомбоубежище
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