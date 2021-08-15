На День Незалежності продовжили маршрут поїзда, який курсує через Полтавщину

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У період святкування Дня Незалежності України "Укрзалізниця" подовжила маршрут поїзда № 64/63. Так, 20 серпня потяг Київ - Харків курсуватиме у напрямку Київ - Костянтинівка. Відправлення з Києва буде о 22:50, а прибуття до Костянтинівки - о 10:20. Про це повідомили на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Поїзд № 64/63 змінить маршрут і 25 серпня. Цього дня він прямуватиме з Лисичанська до Києва (замість маршруту Харків - Київ). Зі станції Лисичанськ поїзд відправиться о 17:46, до Києва прибуде о 6:03. Час відправки з Харкова при цьому не зміниться.