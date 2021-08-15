На Полтавщині хочуть, щоб священники допомагали важкохворим

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13 серпня відбулись установчі збори Полтавського підрозділу ГО «Асоціація капеланів в охороні здоров’я України». Згідно з інформацією опублікованою на сайті Полтавської ОДА, на Полтавщині планують запровадити капеланство у сфері охорони здоров’я. Духовенство мають здійснювати душпастирську опіку в закладах охорони здоров’я, спрямовану на забезпечення релігійних і духовних потреб пацієнтів та їх сімей.

- Людина, звертаючись з тяжкою хворобою переживає страждання, і вміння надати духовну опіку насправді впливає на зменшення больового симптому. Основне завданням капелана - духовна опіка хворих та його родичів, робота з медичним персоналом, адже медики так само потребують духовного погляду на хворобу й страждання пацієнтів. Для того, щоб медичний капелан міг здійснювати свою душпастирську діяльність, йому необхідно пройти богословську та клінічну підготовку, час від часу підвищуючи свою кваліфікацію, адже капелан служить в особливих умовах, і, на відміну від священика, потребує додаткових знань – медичних, психологічних, соціальних, міжконфесійних, володіючи серйозним пакетом компетенцій, - йдеться у повідомлені.

У ході зустрічі присутнім представлено Концепцію впровадження капеланства та план дій щодо її реалізації, презентовано перспективи та етапи впровадження капеланства в системі охорони здоров’я України.