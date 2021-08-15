Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині хочуть, щоб священники допомагали важкохворим

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 307

 

Чи приживеться капеланство в системі охорони здоров’я України 

13 серпня відбулись установчі збори Полтавського підрозділу ГО «Асоціація капеланів в охороні здоров’я України». Згідно з інформацією опублікованою на сайті Полтавської ОДА, на Полтавщині планують запровадити капеланство у сфері охорони здоров’я. Духовенство мають здійснювати душпастирську опіку в закладах охорони здоров’я, спрямовану на забезпечення релігійних і духовних потреб пацієнтів та їх сімей.

- Людина, звертаючись з тяжкою хворобою переживає страждання, і вміння надати духовну опіку насправді впливає на зменшення больового симптому. Основне  завданням капелана  -  духовна опіка хворих та його родичів, робота з медичним персоналом, адже медики  так само потребують духовного погляду на хворобу й страждання пацієнтів. Для того, щоб медичний капелан міг здійснювати свою душпастирську діяльність, йому необхідно пройти богословську та клінічну підготовку, час від часу підвищуючи свою кваліфікацію, адже капелан служить в особливих умовах, і, на відміну від священика, потребує додаткових знань – медичних, психологічних, соціальних, міжконфесійних, володіючи серйозним пакетом компетенцій, - йдеться у повідомлені. 

У ході зустрічі  присутнім представлено Концепцію впровадження капеланства та план дій щодо її реалізації, презентовано перспективи та етапи впровадження капеланства в системі охорони здоров’я України.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: церква капелан
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх