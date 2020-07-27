Зась ловити раків: розпочалася заборона на вилов раків

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 705

В українських водоймах розпочинається заборона на вилов раків у період їх другої линьки. Про це повідомляє пресслужба Держрибагентства.





З метою збереження та охорони популяції раків в Україні діє літньо-осіння заборона на вилов цих річкових мешканців. Період початку та закінчення заборони в деяких областях може відрізнятися. Це залежить від погодних умов. З точними датами можна ознайомитись за посиланням.





Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі. Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а в молодих – щоразу при рості та розвитку. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяця. Саме в цей час і діє заборона на вилов цих річкових мешканців.





Лов членистоногих під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП. За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн та штраф – до 680 грн. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екз. раків на водоймах загального користування та 50 екз. – на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.





Також в Правилах любительського і спортивного рибальства прописано мінімальний розмір рака, який дозволено до лову рибалкам – 10 см.





«Малорухливість та природна незахищеність раків під час линьки дуже приваблює любителів легкої здобичі. Тому звертаюся до громадян з проханням бути відповідальними та не нехтувати даною забороною, адже від того, як пройде цей процес, залежить популяція раків у водоймах України», - зазначив т.в.о. Голови Держрибагентства Олег Баздуганов.





Нагадуємо, у Держрибагентстві функціонує всеукраїнська безкоштовна «гаряча лінія»: 0 (800) 50-52-50. Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти за вказаним номером телефону.

Довідкова інформація:

Причиною линьки раків є їх ріст та розвиток. Панцир у них надзвичайно міцний, він заважає повноцінно рости, тому процес його скидання є необхідним для розвитку особин. Під час линьки членистоногі скидають не лише панцир, а й хітинову оболонку очей та зябер. Линяють раки не у норах, а на відкритому простоті, тому в цей період вони менш всього захищені.