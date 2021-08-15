Стала відома програма святкування Сорочинського ярмарку

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 206

Як проходитиме святкування в умовах карантину

Оприлюднена програма культурно-мистецьких та фестивальних заходів на Національному Сорочинському ярмарку-2021:

ПРОГРАМА

17 СЕРПНЯ (вівторок)

УКРАЇНА – ЯРМАРКОВА РОДИНА!

ВЕЛИКОСОРОЧИНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ М.В. ГОГОЛЯ

10.15 – Покладання квітів до пам’ятника Миколи Гоголя.

ГОЛОВНИЙ ВХІД

10.30 – ЗУСТРІЧ ВИСОКОПОВАЖНИХ ГОСТЕЙ.

ГОЛОВНА СЦЕНА

11.00 – 12.00 – УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СОРОЧИНСЬКОГО ЯРМАРКУ за участю високоповажних гостей, представників дипломатичних відомств та ЗМІ.

Театралізоване дійство «Сорочинський ярмарок».

12.00 – 17.00 – Всеукраїнський фестиваль талантів «ЯРМАРКОВА ФЕЄРІЯ».

20.00 – 21.00 – Аня Жуліна

21.00 – 22.00 – Олег КІНЗОВ.

22.00 – Кавер-шоу «Диско 90-х».

САДИБА ХІВРІ

12.00 – 13.00 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА» на Національному Сорочинському ярмарку.

13.30 – 14.00 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» на Національному Сорочинському ярмарку.

14.00 – 14.20 – «Сорочинський ярмарок» - театралізоване дійство за участю героїв гоголівських творів та самого Миколи Васильовича Гоголя.

14.20 – 15.00 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» на Національному Сорочинському ярмарку.

15.00 – 15.30 – Народний хор народної пісні «Джерело», Харківська обл.

15.30 – 16.00 – Фольклорний гурт «Серпанок», Черкаська обл.

16.00 – 16.30 – Аматорський народний хор «Барвінок», Чернігівська обл.

16.30 – 17.00 – Підведення підсумків першого конкурсного дня Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА», нагородження.

17.00 – 18.00 – «Ярмаркові розваги» – українські народні ігри та забави за участі народного театру народної пісні «Україночка», Донецька обл. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

18.00 – 18.20 – Інструментальний гурт «Сувенір», Донецька обл.

18.20 – 18.40 – Гурт народної пісні «Зорецвіт» Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв.

18.40 – 19.00 – Народний самодіяльний жіночий вокальний ансамбль «Молодушки», Луганська обл.

19.00 – 20.00 – «Теща чи Свекруха – голова сімейної науки» - ярмаркова забава за участі народного фольклорного ансамблю «Маринівські дівчата», Донецька обл.

Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

20.00 – 21.00 – «Кіно від Хіврі» – художній фільм «Сорочинський ярмарок» (1938 р.)

ЯРМАРКОВА ПЛОЩА (10.00 – 17.00)

- Загальнонаціональний проєкт «Вінок єдності»;

- Квест «Червона свитка»;

- Майстер-класи;

- Ярмаркові воли та гоголівські герої;

- Театр на ходулях;

- Ярмарковий стовп «За черевичками».

ПАНСЬКА САДИБА

Всеукраїнський фестиваль обрядового дійства «Українське весілля»

СЦЕНІЧНИЙ МАЙДАНЧИК «МЛИН»

12.00 – 12.20 – Народний фольклорний ансамбль «Маринівські дівчата»,

Донецька обл.

12.20 – 12.40 – Гурт «Троїсті музики», Черкаська обл.

12.40 – 13.00 – Гурт народної пісні «Зорецвіт» Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв.

13.00 – 14.00 – Відкриття Фестивалю гумору «СМІЄМОСЯ РАЗОМ З ГОГОЛЕМ» за участю гумористів України та всіх бажаючих. Фестиваль відкриває сам Микола ГОГОЛЬ та герої його літературних творів. Народний аматорський інструментальний ансамбль «Веселі музики», Сумська обл. Гордій та Дмитро Любцеви, м. Полтава.

14.00 – 15.00 – «Щаслива родина» – сімейна розважально-ігрова програма за участі самодіяльного народного вокального ансамблю «Берегиня», Миколаївська обл. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

15.00 – 15.20 – Аматорський фольклорний колектив «Плешканівські молодички», Черкаська обл.

15.20 – 15.30 – «Мистецька родина» – презентація майстрів народної творчості – постійних учасників Національного Сорочинського ярмарку.

15.30 – 16.00 – Вокальний колектив «Лілея», Вокальне тріо «Ексклюзив», Вокальний колектив «Туболяночка», Черкаська обл.

16.00 – 16.30 – «Караоке у Сорочинцях» – конкурсно-ігрова програма.

16.30 – 17.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

17.00 – 17.30 – «СМАЧНЕ ПИВО РОБИТЬ ДИВО» – розваги від пивного партнера ярмарку.

17.30 – 17.45 – Вокальний ансамбль «Веселий настрій», Донецька обл.

17.45 – 18.00 – Вокальний гурт «Берегиня», Донецька обл.

18.00 – 18.30 – «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ У СОРОЧИНЦЯХ» – розважальна програма для всіх гостей ярмарку, у кого день народження 17-го серпня. Подарунки, призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

18.30 – 18.45 – Вокальний гурт «Терниця», Донецька обл.

18.45 – 19.00 – Народний вокальний ансамбль «Намисто», Донецька обл.

19.00 – 19.30 – «Посиденьки у Тимоша і Феньки» – ярмаркова забава. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

19.30 – 20.00 – Вокально-інструментальний гурт «STRUM», Дніпропетровська обл.

ПРЕС-ЦЕНТР

14.00 – Пресконференція з нагоди відкриття Національного Сорочинського ярмарку – 2021.

15.45 – 16.15 – Обговорення конкурсної програми Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» за участю керівників творчих колективів та журі Фестивалю.

18 СЕРПНЯ (середа)

ДЕНЬ МЕДУ

ГОЛОВНА СЦЕНА

10.00 – 11.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

11.00 – 12.30 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА».

12.30 – 15.00 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» на Національному Сорочинському ярмарку.

15.00 – 16.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

21.00 – 22.00 – Етно-джаз гурт «Євшан Zillia» (м. Харків).

22.00 – Кавер-шоу «Диско 90-х».

ЯРМАРКОВА ПЛОЩА (10.00 – 17.00)

- Загальнонаціональний проєкт «Вінок єдності»;

- Квест «Червона свитка»;

- Майстер-класи;

- Ярмаркові воли та гоголівські герої;

- Театр на ходулях;

- Ярмарковий стовп «За черевичками».

САДИБА ХІВРІ

09.00 – 09.40 – Народний аматорський хореографічний колектив «Барвінок», народний аматорський фольклорний ансамбль «Ворскла» Кобеляцького центру культури і дозвілля, Полтавська обл.

09.40 – 10.00 – Аматорський фольклорний ансамбль «Журавка», Полтавська обл.

10.00 – 11.00 – Обласний огляд-конкурс фольклорних ансамблів, народних музик,

гармоністів та бандуристів Полтавщини «ЧИСТА КРИНИЦЯ».

11.00 – 11.30 – «Сорочинський ярмарок» – театралізоване дійство за участю героїв гоголівських творів та самого Миколи Васильовича Гоголя.

11.30 – 13.00 – Обласний огляд-конкурс фольклорних ансамблів, народних музик,

гармоністів та бандуристів Полтавщини «ЧИСТА КРИНИЦЯ».

13.00 – 14.00 – «Котилася торба з високого горба» – пізнавально-ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

14.00 – 14.30 – «Сорочинський ярмарок» – театралізоване дійство за участю героїв гоголівських творів та самого Миколи Васильовича Гоголя.

14.30 – 15.00 – Народний аматорський хор «Колорит», Чернігівська обл.

15.00 – 16.00 – «Кума з кумою мед куштували та гостей пригощали» – розважально-ігрова програма за участі фольклорного колективу «Берегиня», Сумська обл. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

16.00 – 16.30 – Вокальний колектив «Берегиня», Харківська обл.

16.30 – 17.00 – Підведення підсумків другого конкурсного дня Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА», нагородження.

17.00 – 18.00 – «СВЯТО МЕДУ» – розважально-ігрова програма за участі народного аматорського фольклорного колективу «Мальви», Чернігівська обл.

18.00 – 18.30 – Народний вокальний ансамбль «Веселка», Сумська обл.

18.30 – 19.00 – Фольклорно-етнографічний ансамбль «Кам’яне поле», м. Київ.

19.00 – 20.00 – «Ярмаркові вечорниці» – вечірні посиденьки за участю творчих колективів: Корнештівський фольклорний колектив «Кульбаба», Чернівецька обл.

20.00 – 21.00 – «Кіно від Хіврі» ­– художній фільм «Майська ніч або утоплена» (1952 р.)

СЦЕНІЧНИЙ МАЙДАНЧИК «МЛИН»

09.00 – 09.20 – Народний самодіяльний жіночий вокальний ансамбль «Молодушки», Луганська обл.

09.20 – 09.40 – Самодіяльний народний вокальний ансамбль «Берегиня», Миколаївська обл.

09.40 – 10.00 – Гурт народної пісні «Зорецвіт» Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв.

10.00 – 10.20 – «Мистецька родина» – презентація майстрів народної творчості – постійних учасників Національного Сорочинського ярмарку.

10.20 – 10.40 – Вокальний ансамбль «Горицвіт», Сумська обл.

10.40 – 11.00 – Народний фольклорно-автентичний ансамбль «Криниця», Черкаська обл.

11.00 – 11.20 – Вокальний колектив «Берегиня», Харківська обл.

11.20 – 11.40 – Народний фольклорний колектив «Журавка», Харківська обл.

11.40 – 12.00 – Жіночий вокальний аматорський колектив «Смерека», Харківська обл.

12.00 – 12.30 – «МЕД-ФЕСТ» – розважально-ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

12.30 – 13.00 – Вокальний ансамбль «Волошкове поле», Харківська обл.

13.00 – 14.00 – Фестиваль гумору «СМІЄМОСЯ РАЗОМ З ГОГОЛЕМ» за участю героїв гоголівських творів та гумористів України. Народний аматорський вокальний ансамбль «Любава» та народний аматорський фольклорний ансамбль «Першоцвіт», Дніпропетровська обл.

14.00 – 14.30 – «Гоголь-моголь» - інтерактивна ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

14.30 – 14.50 – Народний самодіяльний жіночий вокальний ансамбль «Молодушки», Луганська обл.

14.50 – 15.20 – Соліст Мар’ян Пуляк, Сумська обл.

15.20 – 15.40 – Вокальний гурт «Оксамит», Харківська обл.

15.40 – 16.00 – Гурт «Перлина», Аліна Благодир, Каріна Фурасенкова, с. Савинці, Полтавська обл.

16.00 – 16.30 – «Караоке у Сорочинцях» – конкурсно-ігрова програма.

16.30 – 17.00 – Вокальний гурт «Чепурушки», Черкаська обл.

17.00 – 17.30 – «СМАЧНЕ ПИВО РОБИТЬ ДИВО» – розваги від пивного партнера ярмарку.

17.30 – 18.00 – Фольклорно-етнографічний ансамбль «Кам’яне поле», м. Київ.

18.00 – 18.30 – «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ У СОРОЧИНЦЯХ» – розважальна програма для всіх гостей ярмарку, у кого день народження 18-го серпня. Подарунки, призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

18.30 – 19.00 – Народний аматорський колектив вокальна студія «LAVMusic» ансамбль народної пісні «Калинонька», Донецька обл.

19.00 – 19.30 – «Посиденьки у Тимоша і Феньки» – ярмаркова забава. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

19.30 – 20.00 – Вокально-інструментальний гурт «STRUM», Дніпропетровська обл.

ПАНСЬКА САДИБА

Всеукраїнський фестиваль обрядового дійства «Українське весілля»

ПРЕС-ЦЕНТР

12.00 – 14.00 – Міжнародна науково-практична конференція «Ярмарковий рух в Україні: історія, традиції, культурна практика».

15.45 – 16.15 – Обговорення конкурсної програми Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» за участю керівників творчих колективів та журі Фестивалю.

19 СЕРПНЯ (четвер)

ЯБЛУНЕВИЙ СПАС

ГОЛОВНА СЦЕНА

10.00 – 10.40 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

10.40 – 11.00 – Аматорський вокальний колектив «Наддніпряночка», Черкаська обл.

11.00 – 12.30 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА».

12.30 – 15.00 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» на Національному Сорочинському ярмарку.

15.00 – 16.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

17.00 - Дружня зустріч байкерів.

20.00 – 21.00 – Рок-гурт «Комора», м. Одеса

21.00 – 22.00 – Сергій Міхалок та гурт «ЛЯПІС-98».

22.00 – Кавер-шоу «Диско 90-х».

ЯРМАРКОВА ПЛОЩА (10.00 – 17.00)

- Загальнонаціональний проєкт «Вінок єдності»;

- Квест «Червона свитка»;

- Майстер-класи;

- Ярмаркові воли та гоголівські герої;

- Театр на ходулях;

- Ярмарковий стовп «За черевичками».

САДИБА ХІВРІ

09.00 – 09.30 – Народний вокальний ансамбль «Надія», Донецька обл.

09.30 – 10.00 – Народний аматорський вокальний ансамбль «Світанок» Запсільського сільського клубу, Полтавська обл.

10.00 – 11.00 – Обласний огляд-конкурс фольклорних ансамблів, народних музик,

гармоністів та бандуристів Полтавщини «ЧИСТА КРИНИЦЯ».

11.00 – 11.30 – «Сорочинський ярмарок» – театралізоване дійство за участю героїв гоголівських творів та самого Миколи Васильовича Гоголя.

11.30 – 13.00 – Обласний огляд-конкурс фольклорних ансамблів, народних музик,

гармоністів та бандуристів Полтавщини «ЧИСТА КРИНИЦЯ».

13.00 – 13.40 – Творчі колективи та окремі виконавці Михайлівського сільського будинку культури, Полтавська обл.

13.40 – 14.00 – Народний аматорський гурт «Ренесанс» Щербанівської ТГ, Полтавська обл.

14.00 – 14.30 – Народний аматорський хоровий колектив Косівщинського сільського будинку культури, Сумська обл.

14.30 – 15.00 – Народний аматорсько-фольклорний колектив «Надвечір’я», Черкаська обл.

15.00 – 16.00 – «Спасова торбина запрошує на гостину!» – розважально-ігрова програма за участі народного аматорського вокального ансамблю «Дивосвіт». Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

16.00 – 16.30 – Народний аматорський колектив вокальна студія «LAVMusic» ансамбль народної пісні «Калинонька», Донецька обл.

16.30 – 17.00 – Підведення підсумків третього конкурсного дня Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА», нагородження.

17.00 – 18.00 – «З прадавньої бабусиної скрині» – арт-проєкт українського народного костюму.

18.00 – 18.40 – Народний аматорський вокальний ансамбль «Заводяночка», зразковий аматорський вокальний ансамбль «Щебетухи», танцювальний колектив «Витівниці», Сумська обл.

18.40 – 19.00 – Гурт «Хлоп'ячі витребеньки», Луганська обл.

19.00 – 20.00 – «Зав’єм вінки на всі святки» – пізнавально-ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

20.00 – 21.00 – «Кіно від Хіврі» ­– художній фільм «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1961 р.)

СЦЕНІЧНИЙ МАЙДАНЧИК «МЛИН»

09.00 – 09.30 – Народний вокальний ансамбль «Горлиця», Одеська обл.

09.30 – 10.00 – Фольклорно-етнографічний ансамбль «Кам’яне поле», м. Київ.

10.00 – 10.20 – «Мистецька родина» – презентація майстрів народної творчості – постійних учасників Національного Сорочинського ярмарку.

10.20 – 11.00 – Аматорський фольклорний колектив «Єрківчанка», Полтавська обл

11.00 – 11.20 – Вокальний дует «Рожевий квіт» та солістка Христина Рєзнік,

Харківська обл.

11.20 – 11.40 – Чоловічий вокальний гурт «Слобожанські козаки», Харківська обл.

11.40 – 12.00 – Народний фольклорний ансамбль «Веселі свати», Харківська обл.

12.00 – 12.30 – «СПАСІВКА» – інтерактивна ігрова програма за участі вокального ансамблю народної пісні «Криниці», Сумська обл. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

12.30 – 12.45 – Вокальний ансамбль «Калина», Харківська обл.

12.45 – 13.00 – Корнештівський фольклорний колектив «Кульбаба», Чернівецька обл.

13.00 – 14.00 – Фестиваль гумору «СМІЄМОСЯ РАЗОМ З ГОГОЛЕМ» за участю героїв гоголівських творів та гумористів України. Народний аматорський вокальний ансамбль «Світанок», народний аматорський театральний колектив «Дивограй», народний аматорський театральний колектив «Маска» Омельницької ТГ, Полтавська обл.

14.00 – 14.30 – «Гоголь-моголь» - інтерактивна ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

14.30 – 15.10 – Кустолово-Суходільський сільський будинок культури, Полтавська обл.

15.10 – 15.40 – Андріївський та Малонехворощанський заклади культури, Полтавська обл.

15.40 – 16.00 – Вокальний гурт «Родина», Народний вокальний ансамбль «Горяночка» Щербанівської ТГ, Полтавська обл.

16.00 – 16.30 – «Караоке у Сорочинцях» – конкурсно-ігрова програма.

16.30 – 17.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

17.00 – 17.30 – «СМАЧНЕ ПИВО РОБИТЬ ДИВО» – розваги від пивного партнера ярмарку.

17.30 – 18.00 – Концертна програма учасників КЗ «Васильківський центральний будинок культури», Дніпропетровська обл.

18.00 – 18.30 – «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ У СОРОЧИНЦЯХ» – розважальна програма для всіх гостей ярмарку, у кого день народження 19-го серпня. Подарунки, призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

18.30 – 18.45 – Народний вокальний ансамбль «Горлиця», Одеська обл.

18.45 – 19.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

19.00 – 19.30 – «Посиденьки у Тимоша і Феньки» – ярмаркова забава. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

19.30 – 20.00 – Вокально-інструментальний гурт «STRUM», Дніпропетровська обл.

ПАНСЬКА САДИБА

Всеукраїнський фестиваль обрядового дійства «Українське весілля

ПРЕС-ЦЕНТР

15.45 – 16.15 – Обговорення конкурсної програми Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» за участю керівників творчих колективів та журі Фестивалю.

20 СЕРПНЯ (п´ятниця)

ДЕНЬ ГАЛУШКИ

ГОЛОВНА СЦЕНА

10.00 – 10.40 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

10.40 – 11.00 – Український народний аматорський ансамбль бандуристів «Джерела», Запорізька обл.

11.00 – 12.30 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА».

12.30 – 15.00 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» на Національному Сорочинському ярмарку.

15.00 – 16.30 – Продюсерський центр «Sunflower» за підтримки Благодійного фонду

Ірини Євтушенко «ФЕНІКС», м. Харків.

20.00 – 21.00 – Презентація колекції лляного одягу «Феєрія льону».

21.00 – 22.00 – Заслужена артистка України Наталія МАЙ.

22.00 – Кавер-шоу «Диско 90-х».

ЯРМАРКОВА ПЛОЩА (10.00 – 17.00)

- Загальнонаціональний проєкт «Вінок єдності»;

- Квест «Червона свитка»;

- Майстер-класи;

- Ярмаркові воли та гоголівські герої;

- Театр на ходулях;

- Ярмарковий стовп «За черевичками».

САДИБА ХІВРІ

09.00 – 09.20 – Концертна програма учасників КЗ «Васильківський центральний будинок культури», Дніпропетровська обл.

09.20 – 10.00 – Народний аматорський ансамбль української пісні «Чорнобривець», чоловічий вокальний квартет, народний аматорський ансамбль ветеранів «Берегиня» Оржицької територіальної громади, Полтавська обл.

10.00 – 11.00 – Обласний огляд-конкурс фольклорних ансамблів, народних музик,

гармоністів та бандуристів Полтавщини «ЧИСТА КРИНИЦЯ».

11.00 – 11.30 – «Сорочинський ярмарок» – театралізоване дійство за участю героїв гоголівських творів та самого Миколи Васильовича Гоголя.

11.30 – 13.00 – Обласний огляд-конкурс фольклорних ансамблів, народних музик,

гармоністів та бандуристів Полтавщини «ЧИСТА КРИНИЦЯ».

13.00 – 14.00 – «Котилася торба з високого горба» - пізнавально-ігрова програма за участі етногурту «Родина Кондратенко» Богодухівського козачого куреня імені Івана Богуна. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

14.00 – 14.30 – «Сорочинський ярмарок» – театралізоване дійство за участю героїв гоголівських творів та самого Миколи Васильовича Гоголя.

14.30 – 15.00 – Гурт «Гарні жіночки», гурт «Ромоданівські легені» Ромоданівської ТГ, Полтавська обл.

15.00 – 16.00 – «СОРОЧИНСЬКА ГАЛУШКА» – розважально-ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

16.00 – 16.30 – ВІА «Рарирет» Ромоданівської ТГ, Полтавська обл.

16.30 – 17.00 – Підведення підсумків четвертого конкурсного дня Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА», нагородження.

17.00 – 18.00 – «Дівоча коса – врода і краса» – розважально-ігрова програма за участі народного аматорського вокального гурту народної пісні «Музиченки», Дніпропетровська обл.

18.00 – 18.20 – Народний колектив «Резонанс», Полтавська обл.

18.20 – 18.40 – Народний аматорський ансамбль «Новопетрівчанка», Київська обл.

18.40 – 19.00 – Вокальний аматорський ансамбль «Барвограй», студія танцю «Real dance», Запорізька обл.

19.00 – 20.00 – «ОДРУЖЕННЯ ВАРЕНИКА З ГАЛУШКОЮ» – розважально-ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

20.00 – 21.00 – «Кіно від Хіврі» ­– художній фільм «Вій» (1967 р.)

СЦЕНІЧНИЙ МАЙДАНЧИК «МЛИН»

09.00 – 09.20 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

09.20 – 09.40 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

09.40 – 10.00 – Гурт «Хлоп'ячі витребеньки», Луганська обл.

10.00 – 10.20 – «Мистецька родина» – презентація майстрів народної творчості – постійних учасників Національного Сорочинського ярмарку.

10.20 – 10.40 – Жіночий вокальний гурт «Голосисті», Харківська обл.

10.40 – 11.00 – Народний аматорський колектив України «Весна», Дніпропетровська обл.

11.00 – 11.20 – Народний аматорський колектив української пісні «Криниченька», Харківська обл.

11.20 – 11.40 – Народний вокальний гурт «Душа», Харківська обл.

11.40 – 12.00 – Народний аматорський колектив «ВОДОГРАЙ», Харківська обл.

12.00 – 12.30 – «ГАЛУШКА-ФЕСТ» – розважально-ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

12.30 – 13.00 – Зразковий ансамбль «Джерельце», Київська обл.

13.00 – 14.00 – Фестиваль гумору «СМІЄМОСЯ РАЗОМ З ГОГОЛЕМ» за участю героїв гоголівських творів та гумористів України.

14.00 – 14.30 – «Гоголь-моголь» – інтерактивна ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

14.30 – 15.00 – Народний фольклорний ансамбль «Маринівські дівчата», Дніпропетровська обл.

15.00 – 15.20 – Квартет «Барви Петрівець», Київська обл.

15.20 – 15.40 – Обрядове дійство «Українське весілля» за участі театрального гурту «Родослав», Полтавська обл.

15.40 – 16.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

16.00 – 16.30 – «Караоке у Сорочинцях» – конкурсно-ігрова програма.

16.30 – 17.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

17.00 – 17.30 – «СМАЧНЕ ПИВО РОБИТЬ ДИВО» – розваги від пивного партнера ярмарку.

17.30 – 17.45 – Ансамбль народної пісні «Полтавський колорит», м. Полтава.

17.45 – 18.00 – Колектив української пісні «Журавка», Волинська обл.

18.00 – 18.30 – «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ У СОРОЧИНЦЯХ» – розважальна програма для всіх гостей ярмарку, у кого день народження 20-го серпня. Подарунки, призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

18.30 – 19.00 – Гурт «Хлоп'ячі витребеньки», Луганська обл.

19.00 – 19.30 – «Посиденьки у Тимоша і Феньки» – ярмаркова забава з галушками. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

19.30 – 20.00 – Вокально-інструментальний гурт «STRUM», Дніпропетровська обл.

ПАНСЬКА САДИБА

Всеукраїнський фестиваль обрядового дійства «Українське весілля»

ПРЕС-ЦЕНТР

15.45 – 16.15 – Обговорення конкурсної програми Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» за участю керівників творчих колективів та журі Фестивалю.

21 СЕРПНЯ (субота)

ДЕНЬ САЛА

ГОЛОВНА СЦЕНА

10.00 – 11.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

11.00 – 12.30 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА».

12.30 – 15.00 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» на Національному Сорочинському ярмарку.

15.00 – 15.30 – Народний аматорський ансамбль «Либідь», Чернігівська обл.

20.00 – 21.00 – Заслужена артистка України Альона Карат (м. Київ).

21.00 – 22.00 – Оля ПОЛЯКОВА.

22.00 – Кавер-шоу «Диско 90-х».

ЯРМАРКОВА ПЛОЩА (10.00 – 17.00)

15.00 – 17.00 – Відкритий турнір з богатирських ігор «STROGMAN ATLANT».

- Загальнонаціональний проєкт «Вінок єдності»;

- Квест «Червона свитка»;

- Майстер-класи;

- Ярмаркові воли та гоголівські герої;

- Театр на ходулях;

- Ярмарковий стовп «За черевичками».

САДИБА ХІВРІ

09.00 – 09.20 – Вокальний аматорський ансамбль «Барвограй», Студія танцю «Real dance», Запорізька обл.

09.20 – 09.40 – Гурт «Хлоп'ячі витребеньки», Луганська обл.

09.40 – 10.00 – Творчі колективи Вищебулатецького будинку культури, Полтавська обл.

10.00 – 11.00 – Обласний огляд-конкурс фольклорних ансамблів, народних музик,

гармоністів та бандуристів Полтавщини «ЧИСТА КРИНИЦЯ».

11.00 – 11.30 – «Сорочинський ярмарок» – театралізоване дійство за участю героїв гоголівських творів та самого Миколи Васильовича Гоголя.

11.30 – 13.00 – Обласний огляд-конкурс фольклорних ансамблів, народних музик,

гармоністів та бандуристів Полтавщини «ЧИСТА КРИНИЦЯ».

13.00 – 13.30 – Вокальний дует «ЛеЛія», Київська обл.

13.00 – 14.00 – Народний аматорський ансамбль української пісні «Криниченька»,

Київська обл.

14.00 – 14.30 – «Сорочинський ярмарок» – театралізоване дійство за участю героїв гоголівських творів та самого Миколи Васильовича Гоголя.

14.30 – 15.00 – Аматорський вокальний колектив «Світлиця», Дніпропетровська обл.

15.00 – 16.00 – «САЛО – СИЛА» – розважально-ігрова програма за участі вокального дуету «Мальви» (Київська обл.). Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

16.00 – 16.30 – Аматорський колектив «Горлиця», Київська обл.

16.30 – 17.00 – Підведення підсумків п’ятого конкурсного дня Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА», нагородження.

17.00 – 18.00 – Свято сала – «СОРОЧИНСЬКЕ САЛО – УКРАЇНСЬКА СЛАВА!» – розважально-ігрова програма за участю колектива української пісні «Журавка», Волинська обл. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

18.00 – 18.20 – Сімейне тріо «Мальви», Київська обл.

18.20 – 18.40 – Ансамбль шумових інструментів «Стук-грюк бенд», Київська обл.

18.40 – 19.00 – Народний фольклорний аматорський колектив «Водограй», Запорізька обл.

19.00 – 20.00 – «Ярмаркові розваги» – розважально-ігрова програма за участю танцювального колективу «Фенікс», Київська обл. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

20.00 – 21.00 – «Кіно від Хіврі» ­– художній фільм «Пропала грамота» (1972 р.)

СЦЕНІЧНИЙ МАЙДАНЧИК «МЛИН»

09.20 – 09.40 – Колектив української пісні «Журавка», Волинська обл.

09.40 – 10.00 – Народний аматорський ансамбль «Новопетрівчанка», Київська обл.

10.00 – 10.20 – «Мистецька родина» – презентація майстрів народної творчості – постійних учасників Національного Сорочинського ярмарку.

10.20 – 10.40 – Аматорський вокальний колектив «Барви», Полтавська обл.

10.40 – 11.00 – Ансамбль «Осіннє золото», Київська обл.

11.00 – 11.20 – Сімейне тріо «Мальви», Київська обл.

11.20 – 12.00 – Ансамбль шумових інструментів «Стук-грюк бенд», Київська обл.

12.00 – 12.30 – Народне жіноче аматорське вокальне тріо «Намисто», Дніпропетровська обл.

12.30 – 13.00 – Жіночий ансамбль «Веселі молодички», Київська обл.

13.00 – 14.00 – Фестиваль гумору «СМІЄМОСЯ РАЗОМ З ГОГОЛЕМ» за участю героїв гоголівських творів та гумористів України. Дует «Мальви», народний ансамбль народної пісні «Криниченька», Запорізька обл.

14.00 – 14.30 – Народний жіночий аматорський вокальний ансамбль «Криниця», Дніпропетровська обл.

14.30 – 15.00 – Аматорський колектив «Горлиця», Київська обл.

15.00 – 15.20 – Ліна Царук, м. Київ.

15.20 – 15.40 – Народний аматорський вокальний ансамбль «Надія», Дніпропетровська обл.

15.40 – 16.00 – Народний аматорський фольклорний колектив «Вербиченька», Чернігівська обл.

16.00 – 16.30 – «Караоке у Сорочинцях» – конкурсно-ігрова програма.

16.30 – 17.00 – Ансамбль української пісні «Підгоряночка», Київська обл.

17.00 – 17.30 – «СМАЧНЕ ПИВО РОБИТЬ ДИВО» – розваги від пивного партнера ярмарку.

17.30 – 17.50 – Народний аматорський колектив «Золоте перевесло», Київська обл.

17.50 – 18.00 – Солістка Анастасія Слободянюк, Київська обл.

18.00 – 18.30 – «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ У СОРОЧИНЦЯХ» – розважальна програма для всіх гостей ярмарку, у кого день народження 21-го серпня. Подарунки, призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

18.30 – 18.45 – Соліст Сергій Сергєєв, Дніпропетровська обл.

18.45 – 19.00 – Аматорський вокальний колектив «Світлиця», Дніпропетровська обл.

19.00 – 19.30 – «Посиденьки у Тимоша і Феньки» - ярмаркова забава з Сорочинським салом. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

19.30 – 20.00 – Вокально-інструментальний гурт «STRUM», Дніпропетровська обл.

ПАНСЬКА САДИБА

Всеукраїнський фестиваль обрядового дійства «Українське весілля»

ПРЕС-ЦЕНТР

15.45 – 16.15 – Обговорення конкурсної програми Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» за участю керівників творчих колективів та журі Фестивалю.

22 СЕРПНЯ (неділя)

УКРАЇНА – ЄДИНА РОДИНА

ГОЛОВНА СЦЕНА

10.00 – 11.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

11.00 – 12.30 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА».

12.30 – 15.00 – Конкурсна програма Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» на Національному Сорочинському ярмарку.

15.00 – 16.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

ЯРМАРКОВА ПЛОЩА (10.00 – 17.00)

10.00 – 14.00 - Відкритий обласний турнір з вільної боротьби на Національному Сорочинському ярмарку.

- Загальнонаціональний проєкт «Вінок єдності»;

- Квест «Червона свитка»;

- Майстер-класи;

- Ярмаркові воли та гоголівські герої;

- Театр на ходулях;

- Ярмарковий стовп «За черевичками».

ПАНСЬКА САДИБА

Всеукраїнський фестиваль обрядового дійства «Українське весілля»

ПРЕС-ЦЕНТР

15.45 – 16.15 – Обговорення конкурсної програми Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» за участю керівників творчих колективів та журі Фестивалю.

17.00 – Пресконференція з нагоди завершення роботи Національного Сорочинського ярмарку – 2021.

СЦЕНІЧНИЙ МАЙДАНЧИК «МЛИН»

09.30 – 10.00 – Аматорський вокальний колектив «Світлиця», Дніпропетровська обл.

10.00 – 10.20 – «Мистецька родина» – презентація майстрів народної творчості – постійних учасників Національного Сорочинського ярмарку.

10.20 – 10.40 – Жіночий вокальний колектив «Любава», Луганська обл.

10.40 – 11.00 – Танцювальний колектив «Світанок», гурт «Забава», гуморист Іван Делов Зарізького сільського будинку культури-філії КЗ «Центр культури і дозвілля» Оржицької територіальної громади, Полтавська обл.

11.00 – 11.20 – Сімейне тріо «Мальви», Київська обл.

11.20 – 12.00 – Ансамбль шумових інструментів «Стук-грюк бенд», Київська обл.

12.00 – 12.30 – «ГАРБУЗ-ФЕСТ» – розважально-ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

12.30 – 13.00 – Фольклорний вокальний ансамбль «Берегиня», Київська обл.

13.00 – 14.00 – Фестиваль гумору «СМІЄМОСЯ РАЗОМ З ГОГОЛЕМ» за участю героїв гоголівських творів та гумористів України.

14.00 – 14.30 – «Гоголь-моголь» – інтерактивна ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

14.30 – 14.45 – Вокальний ансамбль «Тишенківські зорі», Харківська обл.

14.45 – 15.00 – Марія Ткаленко, Полтавська обл.

15.00 – 16.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

16.00 – 16.30 – «Караоке у Сорочинцях» – конкурсно-ігрова програма.

16.30 – 17.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

17.00 – 17.30 – «СМАЧНЕ ПИВО РОБИТЬ ДИВО» – розваги від пивного партнера ярмарку.

17.30 – 18.00 – Вокально-інструментальний гурт «STRUM», Дніпропетровська обл.

18.00 – 18.30 – «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ У СОРОЧИНЦЯХ» – розважальна програма для всіх гостей ярмарку, у кого день народження 22-го серпня. Подарунки, призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

САДИБА ХІВРІ

09.00 – 09.20 – Народний фольклорний аматорський колектив «Водограй», Запорізька обл.

09.20 – 09.40 – Народне творче аматорське об'єднання «Ветеран» ансамбль «Цілюще джерело», Запорізька обл.

09.40 – 10.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

10.00 – 10.20 – Народний аматорський колектив «Золоте перевесло», Київська обл.

10.20 – 10.30 – Солістка Анастасія Слободянюк, Київська обл.

10.30 – 11.00 – Ансамбль української пісні «Підгоряночка», Київська обл.

11.00 – 11.30 – «Сорочинський ярмарок» – театралізоване дійство за участю героїв гоголівських творів та самого Миколи Васильовича Гоголя.

11.30 – 12.00 – Народний аматорський хор «Родослав», Полтавська обл.

12.00 – 13.00 – «Котилася торба з високого горба» - пізнавально-ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

13.00 – 13.30 – Жіночий ансамбль аматорського народного хорового колективу Садівського сільського будинку культури.

13.30 – 14.00 – Фольклорний гурт «Веселка», Харківська обл.

14.00 – 14.30 – «Сорочинський ярмарок» – театралізоване дійство за участю героїв гоголівських творів та самого Миколи Васильовича Гоголя.

14.30 – 15.00 – Концертна програма учасників Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

15.00 – 16.00 – «ГАРБУЗОВЕ РОЗДОЛЛЯ!» – розважально-ігрова програма. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

16.00 – 16.30 – Ансамбль народної пісні «Полтавський колорит», м. Полтава.

16.30 – 17.00 – Підведення підсумків шостого конкурсного дня Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА», нагородження.

17.00 – 18.00 – Свято гарбуза – «ХОДИТЬ ГАРБУЗ ПО ГОРОДУ!» – розважально-ігрова програма за участю зразкового художнього хореографічного колективу «Ренесанс», м. Полтава. Призи від ТОВ «Сорочинський ярмарок» та спонсорів.

18.00 – Урочистості з нагоди завершення роботи Національного Сорочинського ярмарку – 2021 та Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА».

Вручення подяк та відзнак спонсорам та постійним учасникам ярмарку.

Відзначення учасників усіх категорій: підприємств, майстрів, приватних підприємців, сектору розваг, закладів громадського харчування та ресторанів, підрядників та організації.

Вручення дипломів, подяк, подарунків від організатора Національного Сорочинського ярмарку – ТОВ «Сорочинський ярмарок».

Слова подяки та прощання від Миколи Гоголя та його літературних героїв.