Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Александр Березянский
Анатомия репутации
Роман Владимиров
Таке буває...
Кременчук, Благодійність

Однорічна кременчужанка Улянка розпочала боротьбу з раком - потрібна допомога

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 196

 

Маля потребує постійної фінансової підтримки

20 липня життя родини Гержан змінилося на до та після. Однорічній дівчинці Улянці поставили діагноз – лейкоз. Дівчинці всього один рік та три місяці й вона розпочинає боротьбу з раком крові й кременчужани можуть допомогти пройти цей шлях.

- Хвороба лікується. Лікування цілий рік в умовах стаціонару, дуже дорогими та токсичними препаратами. Весь цей час з Улянкою буду я, її мама. Мені сказали, що дуже багато буде залежати від мене, так що на рік чи навіть більше переїжджаю жити в онкогематологію. Заробляти кошти на лікування та оплату комунальних послуг буде наш тато Юрій. На ньому залишається старша донька, якій 8 років та мама з деменцією. Ви розумієте, що без допомоги оточуючих нам нам не впоратися, - зазначила Наталія.

Чим можете допомогти:

  • Грошима. Наші запаси стрімко вичерпуються. Скоро почнеться лікування - гормональна і хімічна терапія. Вартість препаратів - від тисячі гривень.
Карта ПриватБанка 4731 2191 2239 2438 Гержан Наталія
  • Поширенням інформації. Буде створена група підтримки Уляни з документами і фото. Дуже важливі постійні репости і ваші коментарі, що ви нас знаєте, що ми дійсно сильно потребуємо допомоги суспільства - Кременчука, району, області, країни, світу.
  • Організацією. Вже зараз потрібно шукати і замовляти деякі ліки, писати в органи про допомогу, знаходити донорів крові, передавати речі в палату в Полтаві - від їжі і води до одягу і електроподовжувача. Часу на це не вистачає.
  • Донорство крові в Полтаві. У донечки моментально сіл імунітет, дуже низькі тромбоцити, щодня потрібні 5 донорів крові групи 2+.
0
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх