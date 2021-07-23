Однорічна кременчужанка Улянка розпочала боротьбу з раком - потрібна допомога

Маля потребує постійної фінансової підтримки
20 липня життя родини Гержан змінилося на до та після. Однорічній дівчинці Улянці поставили діагноз – лейкоз. Дівчинці всього один рік та три місяці й вона розпочинає боротьбу з раком крові й кременчужани можуть допомогти пройти цей шлях.
- Хвороба лікується. Лікування цілий рік в умовах стаціонару, дуже дорогими та токсичними препаратами. Весь цей час з Улянкою буду я, її мама. Мені сказали, що дуже багато буде залежати від мене, так що на рік чи навіть більше переїжджаю жити в онкогематологію. Заробляти кошти на лікування та оплату комунальних послуг буде наш тато Юрій. На ньому залишається старша донька, якій 8 років та мама з деменцією. Ви розумієте, що без допомоги оточуючих нам нам не впоратися, - зазначила Наталія.
Чим можете допомогти:
- Грошима. Наші запаси стрімко вичерпуються. Скоро почнеться лікування - гормональна і хімічна терапія. Вартість препаратів - від тисячі гривень.
Карта ПриватБанка 4731 2191 2239 2438 Гержан Наталія
- Поширенням інформації. Буде створена група підтримки Уляни з документами і фото. Дуже важливі постійні репости і ваші коментарі, що ви нас знаєте, що ми дійсно сильно потребуємо допомоги суспільства - Кременчука, району, області, країни, світу.
- Організацією. Вже зараз потрібно шукати і замовляти деякі ліки, писати в органи про допомогу, знаходити донорів крові, передавати речі в палату в Полтаві - від їжі і води до одягу і електроподовжувача. Часу на це не вистачає.
- Донорство крові в Полтаві. У донечки моментально сіл імунітет, дуже низькі тромбоцити, щодня потрібні 5 донорів крові групи 2+.