Однорічна кременчужанка Улянка розпочала боротьбу з раком - потрібна допомога

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 196

20 липня життя родини Гержан змінилося на до та після. Однорічній дівчинці Улянці поставили діагноз – лейкоз. Дівчинці всього один рік та три місяці й вона розпочинає боротьбу з раком крові й кременчужани можуть допомогти пройти цей шлях.

- Хвороба лікується. Лікування цілий рік в умовах стаціонару, дуже дорогими та токсичними препаратами. Весь цей час з Улянкою буду я, її мама. Мені сказали, що дуже багато буде залежати від мене, так що на рік чи навіть більше переїжджаю жити в онкогематологію. Заробляти кошти на лікування та оплату комунальних послуг буде наш тато Юрій. На ньому залишається старша донька, якій 8 років та мама з деменцією. Ви розумієте, що без допомоги оточуючих нам нам не впоратися, - зазначила Наталія.

Чим можете допомогти:

Грошима. Наші запаси стрімко вичерпуються. Скоро почнеться лікування - гормональна і хімічна терапія. Вартість препаратів - від тисячі гривень.

Карта ПриватБанка 4731 2191 2239 2438 Гержан Наталія