Двох хокеїстів «Кременчука» викликали в національну збірну України

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 426

22 серпня в Броварах стартує наступний етап підготовки збірної України U20 з хокею, про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Визначився фінальний склад гравців на прийдешні навчально-тренувальні збори збірної України U20. Так, головний тренер команди Олександр Бобкін викликав 24 хокеїсти, серед яких двоє гравців з Кременчука.

Голкіпери: Савва Сердюк («Atlanta Fire», США), Дмитро Кубрицький («Сокіл», Київ), Василь Полгородник («Білий Барс», Біла Церква).

Захисники: Артем Гребеник («Білий Барс», Біла Церква), Владислав Сушков («Сокіл», Київ), Артур Чолач («Barrie Colts», Канада), Артем Пономаренко («Сокіл», Київ), Олександр Філімонов («Маріуполь», Маріуполь), Андрій Євтухов («Springfield Jr. Pics», США), Сергій Нікулін (СДЮСШОР, Харків), Арсен Палійчук («Lone Star Brahmas», США).

Нападники: Гліб Ткач («HAKA» HK J20, Швеція), Данило Царьковський («Лієпая», Латвія), Микита Белік («Cushing Academy», США), Денис Бородай, Артем Грабовецький (усі – «Білий Барс», Біла Церква), Тимофій Савицький, Гліб Варава (усі – ХК «Кременчук»), Денис Гончаренко, Данило Коржилецький, Михайло Сімчук (усі – «Сокіл», Київ), Станіслав Садовіков («Донбас», Донецьк), Борис Андрющенко («Білий Барс», Біла Церква), Дмитро Кобильник (ХК «Краматорськ»).

Резерв: Артем Портной («Білий Барс», Біла Церква), Максим Семененко (СДЮСШОР, Харків)

Зазначимо, що збори відбудуться в Броварах із 22 до 24 серпня. Після чого збірні України U20 та Угорщини U20 проведуть товариську зустріч 25 серпня, а вже з 26 до 28 серпня команди України U20, Угорщини U20 та Білорусі U18 візьмуть участь у міжнародному турнірі, що прийматиме броварський «Термінал».