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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Міністр інфраструктури у Кременчуці заговорив про закупівлю вантажних вагонів у КВБЗ

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 825 Коментарів: 5

 

За його словами, УЗ планує оновлення парку вантажних вагонів

14 серпня, перебуваючи з візитом у Кременчуці, міністр інфраструктури Олександр Кубраков відвідав Крюківський вагонзавод, де ознайомився з ходом виконання контракту «Укрзалізниці» на 100 пасажирських вагонів.

- Є зауваження з нашого боку – по термінах, по моделях. Є зауваження з боку підприємства, нормальний робочий процес. Сподіваюсь, що підприємство отримає велике замовлення у найближчий час. Є плани оновлення рухомого складу вантажних перевезень, - заявив Олександр Кубраков, спілкуючись з журналістами.

За його словами, «Укрзалізниця» почне поступове оновлення парку вантажних вагонів – старі вагони виводитиме з експлуатації.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: kvsz.com
Теги: Укрзалізниця Олександр Кубраков КВБЗ вагони
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Коментарі: 5

610
shtai:
Сьогодні, 09:51

Щось новеньке... сподіваються, а не обіцяють того що виконувати не збираються.


4 0
1 249
hunter:
Сьогодні, 11:22

Цитата: shtai

Щось новеньке... сподіваються, а не обіцяють того що виконувати не збираються.

Так это из песни "конец эпохи бедности",это у них заразительно.


1 0
3 403
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:51

Говорили балакали - сіли та й заплакали!


1 1
117
Juja:
Сьогодні, 12:11

Ну, в первую очередь необходимо выполнить заказ на 3 042 041 800,00 грн. по пассажирским вагонам,  а затем уже и грузовые вагоны последуют. Завод уже получил предоплату 900 миллионов, и в следующем месяце будет еще миллиард. Если Кубраков уже приехал лично на смотрины, то по всей вероятности, компромисс достигнут и договоренности на самом деле существуют.


0 1
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NikolayAn:
Сьогодні, 13:04

Старые "совковские традиции" с приездами. В настоящее время все решается посредством переговоров по телефону/видеоконференции. 


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