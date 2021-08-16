Міністр інфраструктури у Кременчуці заговорив про закупівлю вантажних вагонів у КВБЗ

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 825 Коментарів: 5

За його словами, УЗ планує оновлення парку вантажних вагонів

14 серпня, перебуваючи з візитом у Кременчуці, міністр інфраструктури Олександр Кубраков відвідав Крюківський вагонзавод, де ознайомився з ходом виконання контракту «Укрзалізниці» на 100 пасажирських вагонів.

- Є зауваження з нашого боку – по термінах, по моделях. Є зауваження з боку підприємства, нормальний робочий процес. Сподіваюсь, що підприємство отримає велике замовлення у найближчий час. Є плани оновлення рухомого складу вантажних перевезень, - заявив Олександр Кубраков, спілкуючись з журналістами.

За його словами, «Укрзалізниця» почне поступове оновлення парку вантажних вагонів – старі вагони виводитиме з експлуатації.