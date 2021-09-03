9 вересня у Кременчуці стартує Kremenchuk Open Cup-2021 з хокею

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 405

9-11 вересня на арені «Айсберг» у Кременчуці пройде Kremenchuk Open Cup-2021. Як повідомляє пресслужба кременчуцького клубу, суперниками ХК «Кременчук» стануть: «Сокіл» (Київ), «Білий Барс» (Біла Церква) та ХК «Маріуполь».

Кубок Кременчука серед професійних команд пройде четвертий раз в історії. Квитки на ігровий день на два матчі коштуватимуть по 100 гривень за 1, які можна буде придбати в касі арени «Айсберг» та в оналайн. Відеотрансляцію усіх поєдинків покаже портал XSPORT.

Розклад турніру:

9 вересня, п’ятниця

15:00 «Сокіл» - «Білий Барс»

19:00 «Кременчук» - «Маріуполь»

10 вересня, неділя

15:00 «Маріуполь» - «Сокіл»

19:00 «Кременчук» - «Білий Барс»

11 вересня, понеділок

11:00 «Білий Барс» - «Маріуполь»

15:00 «Кременчук» - «Сокіл»

Історія Відкритого Кубку Кременчука

2015 рік

23-24 травня 2015 року на хокейному майданчику «Айсберг» пройшов перший Kremenchuk Open Cup серед професійних клубів, в якому взяли участь чотири команди: київський «Дженералз», харківський СДЮСШОР- «Слобожанщина», київська «Крижинка» та ХК «Кременчук». У півфіналі «містяни» впевнено обіграли «Крижинку» 8: 1, а в фіналі перемогли «Дженералз» 5:1 (відео), які були сильніші в ½ за харків'ян 11:4. У матчі за третє місце між СДЮСШОР- «Слобожанщина» - «Крижинка» в основний в додатковий час була зафіксована нічия 5:5, але кияни були точнішими в серії післяматчевих булітів 2:1.

2016 рік

Kremenchuk Open Cup-2016 зібрав ще сильніший склад учасників: «Білий Барс», «Донбас», ХК «Кременчук» і «Кривбас» з Кривого Рогу. Турнір пройшов за коловою системою за три дні з 11 по 13 серпня, де доля призових місць зважилася в останньому турі. У першому поєдинку дня «Кривбас» обіграв «Білий Барс» 11:1 та став бронзовим призером.

У другій зустрічі дня за головний трофей зійшлися «Кременчук» та «Донбас», де кременчужани були сильнішими 4:2. Кременчужани перед цім були сильнішими за «Білого Барса» 7: 1 та «Кривбас» 4:0, а донеччани обіграли криворіжців 4:3Б та білоцерківців 8:1.

У 2017 році на арені «Айсберг» розпочалася велика реконструкція, що не дозволяла два роки поспіль провести Кубок Кременчука.

2019 рік

У третьому розіграші у вирішальній день змагань знову зійшлися «Кременчук» та «Донбас», де підопічні Олександра Савицького були сильнішими за донеччан 2:1Б. Бронзу завоював херсонський «Дніпро», вигравши у «Білого Барсу» 4:1.

У ході турніру кременчужани до цього були сильнішими за «щук» 3:0 та «барсів» 6:1, а «Донбас» переміг «Дніпро» 3:2 та «Білий Барс» 7:1. Таким чином, ХК «Кременчук» був сильнішим усі три рази на Kremenchuk Open Cup.

Проблеми з-за пандемії та перенесення плей-оф-2019/20 УХЛ Паріматч на вересень 2020 року заставили команди форсувати підготовку, що не дозволили провести Кубок Кременчука.

Цього року склад учасників турніру обіцяє нам запеклу боротьбу у всіх матчах.