6 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

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Вчора, 2 вересня, у Кременчуці зареєстровано 6 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли три жінки віком від 56 до 76 років та троє чоловіків віком від 23 до 71 років. Із вперше виявлених випадків захворювання п'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.

По даним випадкам проводиться епідемічне розслідування.

З'ясовується коло контактних осіб.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 24 пацієнти. Одужало чотири пацієнти.

Всього зареєстровано 9524. Одужало 9189. Померло 275