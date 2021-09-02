Надбавки «за шкідливість»: адміністратори ЦНАП зможуть отримати на 50% більше грошей

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 253 Коментарів: 1

Під час засідання 1 вересня Уряд ухвалив постанову, що дозволить адміністраторам ЦНАП отримувати додаткову фінансову допомогу під час карантину. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації.

- Робота адміністратора - це щоденна взаємодія з багатьма людьми, яким необхідно допомогти в різних життєвих ситуаціях надати послугу, проконсультувати, відповісти на будь-яке запитання. Адміністратори кожного дня ризикують, виконуючи свою звичну роботу. Тому важливо забезпечити працівників ЦНАП додатковою фінансовою підтримкою під час пандемії COVID-19, - наголосила заступниця Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Відтепер органи місцевого самоврядування можуть ухвалювати рішення та виділяти кошти з бюджету на фінансову допомогу адміністраторам ЦНАП, які їм підпорядковуються. Фінансова допомога становитиме до 50% заробітної плати та формуватиметься пропорційно до відпрацьованих годин.