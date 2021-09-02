Надбавки «за шкідливість»: адміністратори ЦНАП зможуть отримати на 50% більше грошей

Під час засідання 1 вересня Уряд ухвалив постанову, що дозволить адміністраторам ЦНАП отримувати додаткову фінансову допомогу під час карантину. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації.
Відтепер органи місцевого самоврядування можуть ухвалювати рішення та виділяти кошти з бюджету на фінансову допомогу адміністраторам ЦНАП, які їм підпорядковуються. Фінансова допомога становитиме до 50% заробітної плати та формуватиметься пропорційно до відпрацьованих годин.