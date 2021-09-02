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Надзвичайні новини

Судитимуть банду розбійників, які вимагали гроші у кременчужанина

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 442

 

Їм загрожує до 12 років тюрми

Скерували до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи, яка причетна до розбою та вимагання. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Нагадаємо, наприкінці березня поліцейські зупинили банду з 4 чоловік, які підозрюються у розбійному нападі та вимаганні грошей у кременчужанина. Організатором злочинної діяльності був чоловік, який сидів у тюрмі

Слідчій повідомив 49-річному організатору про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу), ч.3 ст.189 (Вимагання) і ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Іншим членам злочинної групи, яким також інкримінують вчинення розбою та вимагання, обрано запобіжні заходи - 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Триває слідство. У разі доведення вини судом фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розбій
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