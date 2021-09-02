Судитимуть банду розбійників, які вимагали гроші у кременчужанина

Скерували до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи, яка причетна до розбою та вимагання. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Нагадаємо, наприкінці березня поліцейські зупинили банду з 4 чоловік, які підозрюються у розбійному нападі та вимаганні грошей у кременчужанина. Організатором злочинної діяльності був чоловік, який сидів у тюрмі.
Слідчій повідомив 49-річному організатору про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу), ч.3 ст.189 (Вимагання) і ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Іншим членам злочинної групи, яким також інкримінують вчинення розбою та вимагання, обрано запобіжні заходи - 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
Триває слідство. У разі доведення вини судом фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.