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Кременчук, Освіта

У Кременчуці дітей з чотирьох дитячих садків переводять в інші

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 182

 

Але це тимчасове явище

До редакції ТЪ звернулися кременчужани, які водять дітей у дитячий садок №62. Вони розповіли, що дошкільний заклад закривають, а батькам радять переводити дітей в інші садки.

«ТелеграфЪ» запитав у директора департаменту освіти Геннадія Москалика, чи це дійсно так. Головний освітянин Кременчука відповів, що дітей переводять тимчасово.

Справа в тому, що у дитячому садку №62 зараз виконуються ремонтні роботи за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, і коли вони завершаться, діти знову повернуться у свій дитячий садок.

Така ж ситуація й у ще кількох дошкільних закладах – №5, 25, 18.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: cnap.if.ua
Теги: детский сад дети ремонт
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