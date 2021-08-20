У Кременчуці дітей з чотирьох дитячих садків переводять в інші

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 182

До редакції ТЪ звернулися кременчужани, які водять дітей у дитячий садок №62. Вони розповіли, що дошкільний заклад закривають, а батькам радять переводити дітей в інші садки.

«ТелеграфЪ» запитав у директора департаменту освіти Геннадія Москалика, чи це дійсно так. Головний освітянин Кременчука відповів, що дітей переводять тимчасово.

Справа в тому, що у дитячому садку №62 зараз виконуються ремонтні роботи за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, і коли вони завершаться, діти знову повернуться у свій дитячий садок.

Така ж ситуація й у ще кількох дошкільних закладах – №5, 25, 18.