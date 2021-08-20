Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Надзвичайні новини

У Кременчуці п'яний маршрутчик заїхав на пагорб і застряг

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 369 Коментарів: 2

 

У чоловіка не було водійського посвідчення

19 серпня на проспект Лесі Українки п'яний маршрутчик заїхав на пагорб і застряг. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, пояснити, навіщо він таке зробив, водій не зміг.

Виклик про порушення ПДР від пильних містян патрульні отримали вчора близько 16.00. Прибувши на місце, інспектори побачили маршрутку «Рута». Керманич авто з'їхав з проїжджої частини дороги та виїхати назад не зміг.

Спілкуючись з чоловіком, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння, але той відмовився. До того ж 58-річний громадянин так і не пред'явив патрульним своє водійське посвідчення.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння), за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: маршрутка застряла пьяный водитель
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

3 429
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:16

зато проезд стал дороже-качественней....


3 0
353
shoni1970:
Сьогодні, 13:19

Цитата: zzzzzz

зато проезд стал дороже-качественней....

На горілочку вистачає.


2 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх