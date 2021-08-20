У Кременчуці п'яний маршрутчик заїхав на пагорб і застряг

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 369 Коментарів: 2

У чоловіка не було водійського посвідчення

19 серпня на проспект Лесі Українки п'яний маршрутчик заїхав на пагорб і застряг. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, пояснити, навіщо він таке зробив, водій не зміг.

Виклик про порушення ПДР від пильних містян патрульні отримали вчора близько 16.00. Прибувши на місце, інспектори побачили маршрутку «Рута». Керманич авто з'їхав з проїжджої частини дороги та виїхати назад не зміг.

Спілкуючись з чоловіком, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння, але той відмовився. До того ж 58-річний громадянин так і не пред'явив патрульним своє водійське посвідчення.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння), за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.