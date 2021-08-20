Затримки зарплати та примусова вакцинація: що відбувається у ЛІЛ «Кременчуцька»‎

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 853 Коментарів: 3

Днями у редакцію «ТелеграфЪ» звернулась читачка, яка розповіла, що в лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» медперсонал потерпає від тиску з боку керівництва.

За словами жінки, станом на 13 серпня працівники лікарні не отримали ані копійки заробітної плати за липень. Більше того, персонал лікарні примушують вакцинуватися, погрожуючи звільненням.

- Те, що цього місяця ніхто зарплату ще не отримав, її (Корлякову) не обходить, вона сказала, що нічого з нами не станеться і зарплату отримаємо, коли вона вважатиме за необхідне, - йдеться у повідомленні.

«ТелеграфЪ» надіслав запит Оксані Корляковій з проханням прояснити ситуацію з виплатою заробітної плати персоналу та вакцинацією.

Щодо зарплатні, нам повідомили, що 70% коштів все ж виплатили, а в затримці решти винна НСЗУ. Аналогічна ситуація склалася й в інших лікарнях міста, про що йшлося на засіданні виконкому 12 серпня.

За законом, вакцинація - особистий вибір кожного громадянина. Проте медичним працівникам продовжують пояснювати необхідність вакцинації, аби убезпечити себе, своїх колег та пацієнтів. Станом на 16 серпня ще не зробив щеплення 181 працівник лікарні, це становить 29,7% від загальної кількості.

Адміністрація запевняє, що вакцинація від COVID-19 не є примусовою, і ніяких санкцій до нещеплених працівників не застосовують. Вони продовжують працювати та надавати медичну допомогу населенню.