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Топ новина, Кременчук, Здоров'я

Затримки зарплати та примусова вакцинація: що відбувається у ЛІЛ «Кременчуцька»‎

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 853 Коментарів: 3

 

Персонал лікарні скаржиться на свавілля директора, а пані Корлякова все заперечує

Днями у редакцію «ТелеграфЪ» звернулась читачка, яка розповіла, що в лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» медперсонал потерпає від тиску з боку керівництва.

За словами жінки, станом на 13 серпня працівники лікарні не отримали ані копійки заробітної плати за липень. Більше того, персонал лікарні примушують вакцинуватися, погрожуючи звільненням.

- Те, що цього місяця ніхто зарплату ще не отримав, її (Корлякову) не обходить, вона сказала, що нічого з нами не станеться і зарплату отримаємо, коли вона вважатиме за необхідне, - йдеться у повідомленні.

«ТелеграфЪ» надіслав запит Оксані Корляковій з проханням прояснити ситуацію з виплатою заробітної плати персоналу та вакцинацією.

Щодо зарплатні, нам повідомили, що 70% коштів все ж виплатили, а в затримці решти винна НСЗУ. Аналогічна ситуація склалася й в інших лікарнях міста, про що йшлося на засіданні виконкому 12 серпня.

Лікарі перинатального центру та дитячої лікарні за липень отримали лише 70% заробітної плати

За законом, вакцинація - особистий вибір кожного громадянина. Проте медичним працівникам продовжують пояснювати необхідність вакцинації, аби убезпечити себе, своїх колег та пацієнтів. Станом на 16 серпня ще не зробив щеплення 181 працівник лікарні, це становить 29,7% від загальної кількості.

Адміністрація запевняє, що вакцинація від COVID-19 не є примусовою, і ніяких санкцій до нещеплених працівників не застосовують. Вони продовжують працювати та надавати медичну допомогу населенню.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЛІЛ Кременчуцька зарплати вакцинація
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Коментарі: 3

3 429
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:40

по поводу прививок , то заставляют везде , в роддоме такая же история.


11 1
126
DarkFolko:
Сьогодні, 13:14

и правильно делают. что это за доктор который может являться источником болезни? единственной причиной отказа от вакцинации для меников могут быть только противопоказания, иначе больницы станут просто рассадниками инфекций


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3 429
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:15

Цитата: DarkFolko
который может являться источником болезни?
Цитата: DarkFolko
иначе больницы станут просто рассадниками инфекций
а кто вам сказал, что вакцинированные не могут переносить ковид и раздавать?smile странноватые рассуждения 


9 1

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