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Кременчук

Лікарі перинатального центру та дитячої лікарні за липень отримали лише 70% заробітної плати

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 619 Коментарів: 1

 

Причина полягає в переукладенні договорів з НСЗУ

За минулий місяць деякі лікарі Кременчука отримали лише 70% зарплати. Голова Департаменту охорони здоров'я Максим Середа розповів, що в серпні НСЗУ офіційно повідомила всі лікарні про затримки з виплат за липень. Причина полягає у переукладанні договорів.

- Зараз фахівці Національної служби здоров'я України зайняті переукладанням додаткових угод на збільшення суми, і тому будуть затримки. Левова частка з коштів НСЗУ, більше 90%, йде саме на виплату заробітної плати, - повідомив пан Середа.

Частину зарплати за липень, яка фінансується з міського бюджету, вчасно виплатили. Також повністю виплатили заробітну плату ті лікарні, які мали запас коштів від НСЗУ за квітень. Затримки на 1-2 тижні є по Дитячій лікарні, по Перинатальному центру. Лікарня відновлювального лікування гроші отримала вчасно - адже її фінансує виключно міський бюджет.

Міський голова запропонував Департаменту охорони здоров'я сформувати резервний фонд з залишків від державних субвенцій, аби в місті був запас коштів на 1-2 тижні. Це дозволить попередити подібні ситуації в майбутньому.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: лікарі заробітна плата НСЗУ
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 12:25

А Сербин не рассказал с какого перепугу он грозит через неделю недопускать к работе непривитых работников? У нас что прививка от ковида не добровольна? Интересно если такой работник встретится с ним в суде по этому поводу.


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