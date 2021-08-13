Лікарі перинатального центру та дитячої лікарні за липень отримали лише 70% заробітної плати

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 619 Коментарів: 1

За минулий місяць деякі лікарі Кременчука отримали лише 70% зарплати. Голова Департаменту охорони здоров'я Максим Середа розповів, що в серпні НСЗУ офіційно повідомила всі лікарні про затримки з виплат за липень. Причина полягає у переукладанні договорів.

- Зараз фахівці Національної служби здоров'я України зайняті переукладанням додаткових угод на збільшення суми, і тому будуть затримки. Левова частка з коштів НСЗУ, більше 90%, йде саме на виплату заробітної плати, - повідомив пан Середа.

Частину зарплати за липень, яка фінансується з міського бюджету, вчасно виплатили. Також повністю виплатили заробітну плату ті лікарні, які мали запас коштів від НСЗУ за квітень. Затримки на 1-2 тижні є по Дитячій лікарні, по Перинатальному центру. Лікарня відновлювального лікування гроші отримала вчасно - адже її фінансує виключно міський бюджет.

Міський голова запропонував Департаменту охорони здоров'я сформувати резервний фонд з залишків від державних субвенцій, аби в місті був запас коштів на 1-2 тижні. Це дозволить попередити подібні ситуації в майбутньому.