Лікарі перинатального центру та дитячої лікарні за липень отримали лише 70% заробітної плати

За минулий місяць деякі лікарі Кременчука отримали лише 70% зарплати. Голова Департаменту охорони здоров'я Максим Середа розповів, що в серпні НСЗУ офіційно повідомила всі лікарні про затримки з виплат за липень. Причина полягає у переукладанні договорів.
Частину зарплати за липень, яка фінансується з міського бюджету, вчасно виплатили. Також повністю виплатили заробітну плату ті лікарні, які мали запас коштів від НСЗУ за квітень. Затримки на 1-2 тижні є по Дитячій лікарні, по Перинатальному центру. Лікарня відновлювального лікування гроші отримала вчасно - адже її фінансує виключно міський бюджет.
Міський голова запропонував Департаменту охорони здоров'я сформувати резервний фонд з залишків від державних субвенцій, аби в місті був запас коштів на 1-2 тижні. Це дозволить попередити подібні ситуації в майбутньому.