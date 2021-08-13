«Обнять и плакать» - мер оцінив темпи реконструкції в лікарні «Кременчуцька»

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Дата завершення реконструкції приймального відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» допоки не визначена. Під час засідання виконкому 12 серпня ТЪ поцікавився, коли будуть завершені роботи. На це мер міста Віталій Малецький відповів, що міська влада контролює роботи фактично кожного дня. Але з датою їх завершення визначаться наступного тижня.

За його словами, фірма-підрядник вже поклала лінолеум, завозять меблі. Але роботи застопорилися на монтажі вентиляційних систем. «Обнять и плакать», - так оцінив їх міський голова. Роботи виконує субпідрядна організація — полтавська фірма. Також, за словами мера, є проблеми з монтажем боксу для прийому швидкої.

13 серпня мерія планує виїзну нараду у ЛІЛ «Кременчуцька». Нагадаємо, раніше відкриття приймального відділення обіцяли у травні — та будівельники не встигли, також були проблеми з фінансуванням робіт.