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Наркотичне: на Кременчуччині правоохоронці викопали 150 рослин коноплі

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 310

 

Нарковмісні кущі знайшли у селі Веселий Поділ, а також у Піщанській та Кам'янопотоківській тергромадах

Під час обшуків у трьох громадах Кременчуцького району правоохоронці виявили ділянки з коноплями та викопали близько 150 нарковмісних кущів. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

Так, у селі Веселий Поділ на території домогосподарства 59-річного місцевого мешканця поліцейські вилучили близько 50 рослин конопель. Речові докази направили на дослідження.

Ще дві ділянки з коноплями знайшли спільні наряди груп реагування поліції відділення поліції №2 Кременчуцького райуправління та військовослужбовці Національної гвардії ВЧ 3059 міста Кременчука у Піщанській та Кам'янопотоківській тергромадах. Правоохоронці вилучили близько сотні нарковмісних рослин. Вилучені рослини направлені на дослідження.

За даними фактами поліція відкрила два кримінальні провадження за частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Поліція нагадує, що за незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель передбачена кримінальна відповідальність (стаття 310 Кримінального кодексу України).

Так, незаконний посів або вирощування снодійного маку (в кількості від 100 до 500 рослин) чи конопель (у кількості від 10 до 50 рослин) караються штрафом від 1700 до 8500 гривень або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

За незаконне вирощування снодійного маку в кількості 500 і більше рослин чи конопель у кількості 50 і більше рослин передбачається позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: конопля полиция наркотики
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