Через «заморожені» ремонти кілька садків Кременчука не можуть приймати дітей

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Після публікації «Кременчуцького Телеграфа», яка вийшла 20 серпня, до редакції неодноразово зверталися кременчужани, які повідомили, що тимчасово закривають через «заморожений» ремонт також дитячі садки №2 та 70.

Доброго дня. Вчора (20.08) подзвонили з дитячого садочку №2 комбінованого типу для дітей з проблемами зору м. Кременчук і сказали 25.08.21 дітей до закладу не приводити. Це вже 5-й садок, який закривають.

Як кажуть, почалося все з програми утеплення фасадів та заміна вікон, на яку було державою видiлено 40 млн. Вікна поміняли, фасади почали утеплювати. Але робочим перестали платити, вони все покинули та пiшли. Напевно, цi кошти вже у когось в кишені.

Тепер дитячi садочки не готові до нового навчального року. Сказали розподілятимуть по іншим садам, але місця всім не вистачить. Що робити працюючим батькам не відомо.

Ось такий подарунок вiд «мiсцевоi влади» до дня Незалежності та до навчального року.

Вiд себе додам, що в садочку не всі вiкна мiняли. У бiльшої частини груп вже давно стояли нові вiкна. Тобто є можливiсть працювати ДНЗ та зробити зведенi групи. Але наша влада вважає по-iншому.

Добрый день. В пятницу, 20 августа, позвонили из спецсада для детей с проблемами зрения №2, сказали в среду, 25 августа, детей не приводить. И к 1 сентябрю будут распределять в другие сады. По их словам, в саду не завершены работы после установки окон. Но на самом деле сад может функционировать, т.к. в большей части групп окна были давно поменяны. Следующий на очереди сад по ул. Мира (№70 – ред.). Там никто ничего не делает. Рабочих нет. Ни в саду №2, ни на Мира. Сказали, им не платят деньги – и они ушли. Сейчас набирают новые бригады, которым также не заплатят, и они все кинут на половине пути.

Доброе утро, в пятницу, 20.08, из садика №2 для детей с проблемами зрения (на водоканале за магазином «Каштан»), нам сообщили, чтобы детей в среду, 25.08, не приводили, сад будет закрыт неизвестно на сколько, детей распределят по другим садам. Сказали, что не доделаны откосы, окна и т.д., хотя половина сада может спокойно работать, так как большая часть групп с пластиковыми окнами уже давно.

Інформацію щодо тимчасового закриття підтвердив «Телеграфу» директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик. Заклад дошкільної освіти №2 вже не приймає дітей (там роблять ремонт на харчоблоці), а в ЗДО №70 (мають закінчити зовнішні роботи) відсьогодні, 26 серпня, дітей розформовують по інших садках.

Щоб дізнатися, на які строки розтягнеться ремонт з термомодернізації дитячих садків, ТЪ звернувся до директора Кременчуцької муніципальної енергосервісної компанії Вадима Качана, бо саме ця комунальна установа уклала кредитну угоду та договір гранту з Європейським банком реконструкції та розвитку і відповідає за реалізацію проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель міста Кременчука».

Він відповів, що у планах було завершити ремонти до початку навчального року, але зараз виникла технічна пауза. За його словами, у процесі реалізації проєкту постала необхідність внести зміни до контракту (необхідно зробити перерахунки, бо зросла вартість робіт, з'явилися додаткові роботи тощо) з виконавцем, азербайджанською компанією «ART-PROJE». Генпідрядник звернувся до Кременчуцької муніципальної енергосервісної компанії, але самостійно установа вирішити це питання не може, бо кредитор — це Європейський банк реконструкції та розвитку.

Коли експерти, яких залучає ЄБРР, підтвердять необхідні розрахунки, Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія укладе додаткову угоду до контракту, можна буде закрити акти і профінансувати подальші роботи.

- Ця процедура вимагає часу, процес пішов, але ми не можемо на нього впливати. Тож коли це точно фіналізується, я вам сказати не можу. Технічно, щоб підписати, у нас все готово, але треба щоб технічні консультанти проєкту підтвердили для банку певні розрахунки. Сподіваємося, що у вересні все буде гаразд, - сказав Вадим Качан.