Через «заморожені» ремонти кілька садків Кременчука не можуть приймати дітей

Після публікації «Кременчуцького Телеграфа», яка вийшла 20 серпня, до редакції неодноразово зверталися кременчужани, які повідомили, що тимчасово закривають через «заморожений» ремонт також дитячі садки №2 та 70.
Добрый день. В пятницу, 20 августа, позвонили из спецсада для детей с проблемами зрения №2, сказали в среду, 25 августа, детей не приводить. И к 1 сентябрю будут распределять в другие сады.
По их словам, в саду не завершены работы после установки окон.
Но на самом деле сад может функционировать, т.к. в большей части групп окна были давно поменяны.
Следующий на очереди сад по ул. Мира (№70 – ред.). Там никто ничего не делает. Рабочих нет. Ни в саду №2, ни на Мира. Сказали, им не платят деньги – и они ушли. Сейчас набирают новые бригады, которым также не заплатят, и они все кинут на половине пути.
Інформацію щодо тимчасового закриття підтвердив «Телеграфу» директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик. Заклад дошкільної освіти №2 вже не приймає дітей (там роблять ремонт на харчоблоці), а в ЗДО №70 (мають закінчити зовнішні роботи) відсьогодні, 26 серпня, дітей розформовують по інших садках.
Щоб дізнатися, на які строки розтягнеться ремонт з термомодернізації дитячих садків, ТЪ звернувся до директора Кременчуцької муніципальної енергосервісної компанії Вадима Качана, бо саме ця комунальна установа уклала кредитну угоду та договір гранту з Європейським банком реконструкції та розвитку і відповідає за реалізацію проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель міста Кременчука».
Він відповів, що у планах було завершити ремонти до початку навчального року, але зараз виникла технічна пауза. За його словами, у процесі реалізації проєкту постала необхідність внести зміни до контракту (необхідно зробити перерахунки, бо зросла вартість робіт, з'явилися додаткові роботи тощо) з виконавцем, азербайджанською компанією «ART-PROJE». Генпідрядник звернувся до Кременчуцької муніципальної енергосервісної компанії, але самостійно установа вирішити це питання не може, бо кредитор — це Європейський банк реконструкції та розвитку.
Коли експерти, яких залучає ЄБРР, підтвердять необхідні розрахунки, Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія укладе додаткову угоду до контракту, можна буде закрити акти і профінансувати подальші роботи.