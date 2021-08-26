Хто з кременчужан залишиться без світла 27 серпня: назвали адреси

Причиною відключень називають проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає, що в Кременчуці 27 серпня відбудуться планові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Тіниста;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Григорія Чуркіна;
- пров. Самойлівський;
- пров. Космічний;
- пров. Василя Стуса;
- пр. Самойлівський;
- туп. Самойлівський.
З 6.00 до 19.00 ремонтуватимуть електромережі за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Ярмаркова;
- вул. Кронштадська;
- вул. Деповська;
- вул. Військова;
- вул. Новоіванівська;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Силікатна;
- пров. Новоіванівський;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Силікатний;
- пров. Редутний.