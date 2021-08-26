Хто з кременчужан залишиться без світла 27 серпня: назвали адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 088

«‎Полтаваобленерго» попереджає, що в Кременчуці 27 серпня відбудуться планові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.



З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Тіниста;

вул. Василя Стуса;

вул. Григорія Чуркіна;

пров. Самойлівський;

пров. Космічний;

пров. Василя Стуса;

пр. Самойлівський;

туп. Самойлівський.

З 6.00 до 19.00 ремонтуватимуть електромережі за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: