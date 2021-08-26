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Кременчук

Хто з кременчужан залишиться без світла 27 серпня: назвали адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 088

 

Причиною відключень називають проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго» попереджає, що в Кременчуці 27 серпня відбудуться планові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Тіниста;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • пров. Самойлівський;
  • пров. Космічний;
  • пров. Василя Стуса;
  • пр. Самойлівський;
  • туп. Самойлівський.

З 6.00 до 19.00 ремонтуватимуть електромережі за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Кронштадська;
  • вул. Деповська;
  • вул. Військова;
  • вул. Новоіванівська;
  • вул. Басейна;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Новоіванівський;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Силікатний;
  • пров. Редутний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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