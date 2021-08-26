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Освіта, Україна, Світ

Новий навчальний рік в Україні проходитиме у звичному режимі

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 516

 

Ситуація з коронавірусною хворобою залишається контрольованою

Навчальний рік 2021-2022 років проходитиме у звичному режимі і розпочнеться вчасно — 1 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кременчуцькі школи самостійно вирішуватимуть, як проводити свято 1 вересня

Він зазначив, що Україна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки, ситуація з коронавірусною хворобою залишається контрольованою. Тому це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів, але навчання має відбуватися з дотриманням протиепідемічних правил.

Школи підготовлені та мають все необхідне. Важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня — є вакцинація освітян. Закликаю українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. В Україні наявні в достатній кількості безпечні вакцини провідних виробників, - написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
ПО ТЕМІ:

65% кременчуцьких педагогів вакцинували від коронавірусу

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: education.24tv.ua
Теги: коронавірус коронавирус учебный год
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