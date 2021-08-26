Новий навчальний рік в Україні проходитиме у звичному режимі

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Навчальний рік 2021-2022 років проходитиме у звичному режимі і розпочнеться вчасно — 1 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки, ситуація з коронавірусною хворобою залишається контрольованою. Тому це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів, але навчання має відбуватися з дотриманням протиепідемічних правил.

Школи підготовлені та мають все необхідне. Важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня — є вакцинація освітян. Закликаю українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. В Україні наявні в достатній кількості безпечні вакцини провідних виробників, - написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.