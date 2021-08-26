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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі школи самостійно вирішуватимуть, як проводити свято 1 вересня

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 715

 

Мер просить депутатів та спонсорів не приходити на лінійки, щоб не «привносити в дитячі колективи ризик захворювання на ковід»

Кременчуцькі гімназії та ліцеї самостійно вирішуватимуть, як проводити свято 1 вересня для своїх учнів, адже кожна школа автономна. Про це на останньому засіданні виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на запитання ТЪ. Але обов'язково мають бути враховані карантинні обмеження.

- Це може бути лінійка по класах, це може бути якийсь захід по «першачках», це може бути захід в навчальному кабінеті, де діти будуть проводити свій перший урок. Ми дуже просимо наших колег-депутатів, спонсорів і всіх інших не ходити на ці лінійки, не привносити в дитячі колективи ризик захворювання на ковід. Ми маємо мінімізувати кількість контактів з зовнішнім середовищем і дати можливість нормально розпочати навчальний процес 1 вересня, - сказав мер.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: первый звонок учебный год школа
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