Кременчуцькі школи самостійно вирішуватимуть, як проводити свято 1 вересня

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 715

Мер просить депутатів та спонсорів не приходити на лінійки, щоб не «привносити в дитячі колективи ризик захворювання на ковід»

Кременчуцькі гімназії та ліцеї самостійно вирішуватимуть, як проводити свято 1 вересня для своїх учнів, адже кожна школа автономна. Про це на останньому засіданні виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на запитання ТЪ. Але обов'язково мають бути враховані карантинні обмеження.

- Це може бути лінійка по класах, це може бути якийсь захід по «першачках», це може бути захід в навчальному кабінеті, де діти будуть проводити свій перший урок. Ми дуже просимо наших колег-депутатів, спонсорів і всіх інших не ходити на ці лінійки, не привносити в дитячі колективи ризик захворювання на ковід. Ми маємо мінімізувати кількість контактів з зовнішнім середовищем і дати можливість нормально розпочати навчальний процес 1 вересня, - сказав мер.