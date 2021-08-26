Житло - лікарям: хто отримає службові квартири

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 783 Коментарів: 2

За словами міського голови Віталія Малецького, службове житло отримають молоді лікарі, які працюватимуть у Центрах ПМСД. Зокрема це стосується двох сімейних лікарів, яких прийняли на роботу з 1 серпня у ЦПМСД на Молодіжному:

- Роботу проводимо. Ми розуміємо, що з'явилася конкуренція з боку приватних структур, але медиків треба стимулювати залишатись у нас.

Пан Малецький зазначив, що протягом наступних місяців у місті планують переробити систему заохочень для молодих спеціалістів медичної галузі - в тому числі забезпечувати їх житлом. Високу зарплату пропонують як приватні, так і комунальні медичні заклади, і службове житло може стати одним з вагомих стимулів обрати саме комунальне підприємство.



