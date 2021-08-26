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Кременчук, Здоров'я

Житло - лікарям: хто отримає службові квартири

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 783 Коментарів: 2

 

Квартири готують для молодих спеціалістів, які працюватимуть у Центрах первинної медико-санітарної допомоги

За словами міського голови Віталія Малецького, службове житло отримають молоді лікарі, які працюватимуть у Центрах ПМСД. Зокрема це стосується двох сімейних лікарів, яких прийняли на роботу з 1 серпня у ЦПМСД на Молодіжному:

- Роботу проводимо. Ми розуміємо, що з'явилася конкуренція з боку приватних структур, але медиків треба стимулювати залишатись у нас.

Пан Малецький зазначив, що протягом наступних місяців у місті планують переробити систему заохочень для молодих спеціалістів медичної галузі - в тому числі забезпечувати їх житлом. Високу зарплату пропонують як приватні, так і комунальні медичні заклади, і службове житло може стати одним з вагомих стимулів обрати саме комунальне підприємство.


1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: житло сімейні лікарі медицина
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Коментарі: 2

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:36

а в это время зробившие себе разом процветают...

1. Минфин готовит законопроект об определении уровня дохода граждан
Министерство финансов хочет, чтобы налоговая получила право отслеживать прирост благосостояния украинцев.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

2. Минфин признал нехватку заложенных в госбюджете средств на субсидии.

3.Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги
Вступили в силу изменения в законодательство, которыми отменен запрет ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае наличия задолженности.

 


7 3
271
cenzor:
Сьогодні, 08:42

зато не барыга!

Цитата: zzzzzz
процветают...


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