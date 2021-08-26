Житло - лікарям: хто отримає службові квартири

Квартири готують для молодих спеціалістів, які працюватимуть у Центрах первинної медико-санітарної допомоги
За словами міського голови Віталія Малецького, службове житло отримають молоді лікарі, які працюватимуть у Центрах ПМСД. Зокрема це стосується двох сімейних лікарів, яких прийняли на роботу з 1 серпня у ЦПМСД на Молодіжному:
Пан Малецький зазначив, що протягом наступних місяців у місті планують переробити систему заохочень для молодих спеціалістів медичної галузі - в тому числі забезпечувати їх житлом. Високу зарплату пропонують як приватні, так і комунальні медичні заклади, і службове житло може стати одним з вагомих стимулів обрати саме комунальне підприємство.