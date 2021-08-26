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Кременчук, Афіша

Поліція пропонує кременчужанам відчути, що відбувається з людиною в аварії

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 160 Коментарів: 2

 

В інформаційно-демонстраційних зонах із симулятором зіткнення це можна зробити безпечно

Патрульна поліція Кременчука запрошує містян до інформаційно-демонстраційних зон із симулятором зіткнення, де можна безпечно відчути на собі, що відбувається з людиною в автомобілі під час ДТП. У нашому місті продовжується кампанія «Пристібайся – не жахайся».

Дізнатися, як це, можна у парках Кременчука:

  • 26 серпня з 15.00 до 18.00 у парку Миру;
  • 27 серпня з 15.00 до 17.00 у парку Воїнів-інтернаціоналістів;
  • 28 серпня з 14.00 до 17.00 у Придніпровському парку.
Наша мета — привернути увагу широкого загалу до ризиків смертей і травм, до яких може призвести невикористання пасків безпеки, та заохотити водіїв і пасажирів задніх сидінь пристібатися під час їзди в автомобілі, - коментують у поліції. - Чекаємо на вас, впевнені, буде цікаво.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: патрульна поліція паски аварія ДТП ремни безопасности
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Коментарі: 2

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ankrem:
Сьогодні, 08:30

Только патрульная полиция сама всегда ездит НЕ ПРИСТЕГНУТОЙ. Пусть есть для этого лозейка в ПДД, но мы же про здравый смысл ? Они ведь не всегда должны выскакивать с авто и доганять преступника. Но ни разу не видел их пристегнутыми ремнями.


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s2e7r8g:
Сьогодні, 12:07

Цитата: ankrem

Только патрульная полиция сама всегда ездит НЕ ПРИСТЕГНУТОЙ. Пусть есть для этого лозейка в ПДД, но мы же про здравый смысл ? Они ведь не всегда должны выскакивать с авто и доганять преступника. Но ни разу не видел их пристегнутыми ремнями.

Вам, не дай Бог, при ДТП от этого станет легче вне зависимости пристёгиваются полицейские или нет, есть ли у них здравый смысл или нет?


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