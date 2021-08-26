Поліція пропонує кременчужанам відчути, що відбувається з людиною в аварії

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 160 Коментарів: 2

Патрульна поліція Кременчука запрошує містян до інформаційно-демонстраційних зон із симулятором зіткнення, де можна безпечно відчути на собі, що відбувається з людиною в автомобілі під час ДТП. У нашому місті продовжується кампанія «Пристібайся – не жахайся».

Дізнатися, як це, можна у парках Кременчука:

26 серпня з 15.00 до 18.00 у парку Миру;

27 серпня з 15.00 до 17.00 у парку Воїнів-інтернаціоналістів;

28 серпня з 14.00 до 17.00 у Придніпровському парку.

Наша мета — привернути увагу широкого загалу до ризиків смертей і травм, до яких може призвести невикористання пасків безпеки, та заохотити водіїв і пасажирів задніх сидінь пристібатися під час їзди в автомобілі, - коментують у поліції. - Чекаємо на вас, впевнені, буде цікаво.