Поліція пропонує кременчужанам відчути, що відбувається з людиною в аварії

В інформаційно-демонстраційних зонах із симулятором зіткнення це можна зробити безпечно
Патрульна поліція Кременчука запрошує містян до інформаційно-демонстраційних зон із симулятором зіткнення, де можна безпечно відчути на собі, що відбувається з людиною в автомобілі під час ДТП. У нашому місті продовжується кампанія «Пристібайся – не жахайся».
Дізнатися, як це, можна у парках Кременчука:
- 26 серпня з 15.00 до 18.00 у парку Миру;
- 27 серпня з 15.00 до 17.00 у парку Воїнів-інтернаціоналістів;
- 28 серпня з 14.00 до 17.00 у Придніпровському парку.
Наша мета — привернути увагу широкого загалу до ризиків смертей і травм, до яких може призвести невикористання пасків безпеки, та заохотити водіїв і пасажирів задніх сидінь пристібатися під час їзди в автомобілі, - коментують у поліції. - Чекаємо на вас, впевнені, буде цікаво.