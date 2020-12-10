Кременчуку дали великий теплий кредит: 9 млн євро на 13 років

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 552

Місто «позичило» в ЄБРР та інших європейських партнерів близько 9 млн євро на енергоефективність, і докладе ще своїх півтора. На що витратять гроші та як віддаватимуть позику?

У наступному році дитсадки, школи, лікарні почнуть утеплювати за рахунок єврокредиту. За реалізацію проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель міста Кременчука» відповідає комунальне підприємство «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» (КМЕК): міськрада у 2017 році спеціально для цього створила нове КП. Підприємству надали згоду на укладання кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також договору гранту.





Тендер на виконання виграла азербайджанська компанія «ART-PROJE» (ТОВ «АРТ-ПРОЖЕ»).





За даними КМЕК, контракт підписано 9 листопада цього року. Роботи з утеплення почнуться навесні наступного року. Як йдеться у Пояснювальній записці до проєкту рішення останньої сесії міськради, де погоджувалися зміни до умов кредитування, основний обсяг робіт запланований на 2021 рік.





Навіщо?





Мета цього проєкту — вжити заходи енергозбереження, щоб зменшити споживання енергії та витрати на експлуатацію та технічне обслуговування в громадських будівлях. Ба більше, «Підвищення енергоефективності...» має скоротити викиди вуглекислого газу.





Термомодернізація відбуватиметься в 66 закладах: 38 дитячих садках, 22 школах, 5 лікарнях та Будинку дитячої та юнацької творчості. Як заявляють у КП КМЕК, завдяки проєкту мають поліпшитися умови навчання для понад 17 тисяч учнів, 7 тисяч дітей у дитячих садках. Також мають поліпшитися теплозабезпечення та комфортний внутрішній клімат у медичних закладах для 2,4 тисячі пацієнтів на добу.







Що почому?





Загальна вартість термомодернізації становить 10,5 млн євро, з яких:

6 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку,

1,5 млн євро кредиту від Фонду чистих технологій,

1,5 млн євро гранту від Спеціального фонду акціонерів ЄБРР,

1,5 млн євро з міського бюджету.





За що платимо?





Ми звернулися по коментарі до директора КП КМЕК Вадима Качана. Він розповів, на що витрачатимуть кредитні гроші.





У кременчуцьких садках, школах і лікарнях утеплять зовнішні стіни та дахи, замінять вікна, двері та труби. Планують також встановити індивідуальні теплові пункти та системи енергомоніторингу. Вони дозволять змінювати інтенсивність опалення залежно від погодних умов.





У рамках проєкту повинні облаштувати сучасні системи вентиляції та захисту від блискавки. Також підлягатимуть ремонту каналізація, прибудинкові території, фундаменти та стіни.





Що очікувати від проєкту?





Як нам повідомили у КП, ефекти від термомодернізації будуть такими:

скорочення енергоспоживання до 50% в школах, дитячих навчальних закладах, закладах охорони здоров’я;

зменшення споживання енергії — близько 20 тисяч МВт-год на рік;

зменшення видатків на енергоносії та комунальні послуги з міського бюджету;

збільшення терміну експлуатації громадських будівель;

покращення комфорту, стану здоров'я та продуктивності користувачів;

зменшення викидів CO2 — близько 5330 тонн на рік.





Умови кредитування





Кредит від ЄБРР обійдеться в 7% річних.

Кредит від Фонду чистих технологій — 0,75% річних.

Грант від Спеціального фонду акціонерів ЄБРР - звісно, бонус, ніяких річних немає.

Термін кредитування — 13 років (у 2017 році сесія давала дозвіл на 10 років, однак на сесії 3 грудня цього року депутати цей термін змінили).

Відстрочка за кредитом - три роки.

Платити за кредит місто розпочне в 2022 році. За попередніми умовами договору, гасити відсотки мали б уже з квітня 2021 року. Та, зважаючи на ситуацію з недовиконанням бюджету через епідемію коронавірусу, банк погодився перенести платежі з 2021 року на 2029 рік. Депутати внесли відповідні зміни у рішення про згоду на кредит.





Чому це вигідно?





Передусім завдяки проєкту місто значно скоротить енергоспоживання в громадських будівлях та відповідно після реалізації заходів економитиме бюджетні кошти, зазначають у КМЕК.





Очікувану суму економії нам, на жаль, не озвучили. Проте запевнили, що приблизно за 8 років витрати на реалізацію мають окупитися.





Очікується й екологічний ефект: після термомодернізації мають зменшитися викиди CO2.





А що в інших містах?





Перше місто, що взяло подібний кредит — це Кременчук, повідомили в енергосервісній компанії. Аналогічний проєкт наразі планують реалізувати в Дніпрі.





Але сама тема термомодернізації не нова. Уже досить довго цією темою займаються ОСББ. Вони беруть кредити, щоб встановити індивідуальні теплові пункти, облаштувати утеплення будівель, а також оновити труби. І це вже дає позитивний ефект: ТЪ писав про досвід деяких ОСББ. Наприклад, в ОСББ на вулиці Лейтенанта Дніпрова, 64 термомодернізація дозволяє 2-кімнатній квартирі економити по 2-3 тис грн на рік за опалювальний сезон.





То що ми маємо?





У сухому залишку, кременчужани мають отримати тепліші школи, дитсадки та лікарні. Та й повітря в місті має стати чистішим через зменшення викидів вуглекислого газу.





За великим рахунком, завдяки скороченню бюджетних витрат на енергоспоживання місцева влада зможе виділити кошти на щось вагоміше для мешканців Кременчука.





Це, звісно ж, можливо тільки за умови, якщо проєкт буде успішним. І якщо чергові підвищення комунальних тарифів не «з’їдять» усю суму економії.