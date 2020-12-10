Кременчуку дали великий теплий кредит: 9 млн євро на 13 років

Місто «позичило» в ЄБРР та інших європейських партнерів близько 9 млн євро на енергоефективність, і докладе ще своїх півтора. На що витратять гроші та як віддаватимуть позику?
У наступному році дитсадки, школи, лікарні почнуть утеплювати за рахунок єврокредиту. За реалізацію проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель міста Кременчука» відповідає комунальне підприємство «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» (КМЕК): міськрада у 2017 році спеціально для цього створила нове КП. Підприємству надали згоду на укладання кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також договору гранту.
Тендер на виконання виграла азербайджанська компанія «ART-PROJE» (ТОВ «АРТ-ПРОЖЕ»).
За даними КМЕК, контракт підписано 9 листопада цього року. Роботи з утеплення почнуться навесні наступного року. Як йдеться у Пояснювальній записці до проєкту рішення останньої сесії міськради, де погоджувалися зміни до умов кредитування, основний обсяг робіт запланований на 2021 рік.
Мета цього проєкту — вжити заходи енергозбереження, щоб зменшити споживання енергії та витрати на експлуатацію та технічне обслуговування в громадських будівлях. Ба більше, «Підвищення енергоефективності...» має скоротити викиди вуглекислого газу.
Термомодернізація відбуватиметься в 66 закладах: 38 дитячих садках, 22 школах, 5 лікарнях та Будинку дитячої та юнацької творчості. Як заявляють у КП КМЕК, завдяки проєкту мають поліпшитися умови навчання для понад 17 тисяч учнів, 7 тисяч дітей у дитячих садках. Також мають поліпшитися теплозабезпечення та комфортний внутрішній клімат у медичних закладах для 2,4 тисячі пацієнтів на добу.
Загальна вартість термомодернізації становить 10,5 млн євро, з яких:
Ми звернулися по коментарі до директора КП КМЕК Вадима Качана. Він розповів, на що витрачатимуть кредитні гроші.
У кременчуцьких садках, школах і лікарнях утеплять зовнішні стіни та дахи, замінять вікна, двері та труби. Планують також встановити індивідуальні теплові пункти та системи енергомоніторингу. Вони дозволять змінювати інтенсивність опалення залежно від погодних умов.
У рамках проєкту повинні облаштувати сучасні системи вентиляції та захисту від блискавки. Також підлягатимуть ремонту каналізація, прибудинкові території, фундаменти та стіни.
Як нам повідомили у КП, ефекти від термомодернізації будуть такими:
Передусім завдяки проєкту місто значно скоротить енергоспоживання в громадських будівлях та відповідно після реалізації заходів економитиме бюджетні кошти, зазначають у КМЕК.
Очікувану суму економії нам, на жаль, не озвучили. Проте запевнили, що приблизно за 8 років витрати на реалізацію мають окупитися.
Очікується й екологічний ефект: після термомодернізації мають зменшитися викиди CO2.
Перше місто, що взяло подібний кредит — це Кременчук, повідомили в енергосервісній компанії. Аналогічний проєкт наразі планують реалізувати в Дніпрі.
Але сама тема термомодернізації не нова. Уже досить довго цією темою займаються ОСББ. Вони беруть кредити, щоб встановити індивідуальні теплові пункти, облаштувати утеплення будівель, а також оновити труби. І це вже дає позитивний ефект: ТЪ писав про досвід деяких ОСББ. Наприклад, в ОСББ на вулиці Лейтенанта Дніпрова, 64 термомодернізація дозволяє 2-кімнатній квартирі економити по 2-3 тис грн на рік за опалювальний сезон.
У сухому залишку, кременчужани мають отримати тепліші школи, дитсадки та лікарні. Та й повітря в місті має стати чистішим через зменшення викидів вуглекислого газу.
За великим рахунком, завдяки скороченню бюджетних витрат на енергоспоживання місцева влада зможе виділити кошти на щось вагоміше для мешканців Кременчука.
Це, звісно ж, можливо тільки за умови, якщо проєкт буде успішним. І якщо чергові підвищення комунальних тарифів не «з’їдять» усю суму економії.