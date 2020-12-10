Ferrexpo в січні-листопаді збільшила залізничні відвантаження в бік портів на 44%

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 235

Група Ferrexpo в січні-листопаді наростила залізничні відправки продукції в бік морських портів на 44% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 8,5 млн т. Відправки продукції в напрямку країн Євросоюзу, навпаки, впали на 38% – до 2,3 млн т.





Про це свідчать дані Головного інформаційно-обчислювального центру АТ «Укрзалізниця», опубліковані на Порталі відкритих даних.





Загалом за січень-листопад із залізничної станції «Золотнішіно» було відправлено 10,7 млн ​​т залізної руди. Це на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.