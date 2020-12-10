У лікарню «Кременчуцька» куплять промислову ємність для медичного кисню за 2,3 млн грн

Проте заплановані капремонти у чотирьох медзакладах не розпочнуться
В умовах епідемії коронавірусу мерія виділила з бюджету 2 млн 334 тис грн на придбання промислової ємності для зберігання і транспортування медичного кисню для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Рішення ухвалили 11 грудня на засіданні виконкому.
Гроші перерозподілили за рахунок інших планових витрат міської медицини. Як пояснив керівник міського управління охорони здоров'я Максим Середа (під час засідання бюджетної депутатської комісії), це кошти, призначені на капітальні ремонти в закладах, які не розпочаті. І на кінець бюджетного року їх доцільно перерозподілити.
Зокрема, фінансування «зняли» з таких закладів:
Ємність заправлятимуть рідним киснем на заводах-виробниках. Як пояснив мер Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконкому, вона потрібна для того, щоб створити тижневий запас кисню у місті на випадок аварійних ситуацій, перебоїв з постачанням.
За словами міського голови, питань у Кременчуці з цим поки що не виникало, але в Україні вже такі ситуації траплялися.