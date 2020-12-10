Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.12.2020 20:00
Підтверджені:
Україна858714
Кременчук3794
Хворі:
Україна379223
Кременчук1368
Одужало:
Україна465021
Кременчук2322
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили 9 176 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 310

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За добу в країні одужало 7 563 особи

9 176 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 13 грудня, передає МОЗ. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 969 осіб;
  • летальних випадків – 156;
  • одужало – 7 563 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 894 215 осіб;
  • одужало – 501 564 особи;
  • летальних випадків – 15 154;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 031 859.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 91 138 випадків;
  • Вінницька область – 19 801 випадок;
  • Волинська область – 28 019 випадків;
  • Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
  • Донецька область – 29 398 випадків;
  • Житомирська область – 34 073 випадки;
  • Закарпатська область – 26 016 випадків;
  • Запорізька область – 41 995 випадків;
  • Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
  • Київська область – 48 523 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 166 випадків;
  • Луганська область – 7 889 випадків;
  • Львівська область – 53 662 випадки;
  • Миколаївська область – 23 864 випадки;
  • Одеська область – 57 699 випадків;
  • Полтавська область – 29 121 випадок;
  • Рівненська область – 36 117 випадків;
  • Сумська область – 35 702 випадки;
  • Тернопільська область – 31 165 випадків;
  • Харківська область – 62 324 випадки;
  • Херсонська область – 13 972 випадки;
  • Хмельницька область – 34 800 випадків;
  • Черкаська область – 31 209 випадків;
  • Чернівецька область – 36 695 випадків;
  • Чернігівська область – 24 125 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, на Полтавщині за минулу добу нових випадків – 310.

Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 12 006 (118 нових випадків),
  • Кременчук – 3 909 (61 новий випадок),
  • Горішні Плавні – 1 240,
  • Миргород – 1 239 (11 нових випадків),
  • Полтавський район – 1 148 (11 нових випадків),
  • Лохвицький район – 768,
  • Лубни – 758 (29 нових випадків),
  • Зіньківський район – 673 (11 нових випадків),
  • Пирятинський район – 574 (2 нові випадки),
  • Котелевський район – 570 (3 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 483 (4 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 482 (11 нових випадків),
  • Глобинський район – 474,
  • Диканський район – 415,
  • Миргородський район – 403 (6 нових випадків),
  • Карлівський район – 379,
  • Кобеляцький район – 334,
  • Шишацький район – 334,
  • Хорольський район – 328,
  • Решетилівський район – 290 (3 нові випадки),
  • Гадяч – 286,
  • Великобагачанський район –282,
  • Семенівський район – 269 (27 нових випадків),
  • Чутівський район – 229,
  • Лубенський район – 219 (7 нових випадків),
  • Гадяцький район – 206 (2 нові випадки),
  • Козельщинський район – 196,
  • Машівський район – 189,
  • Чорнухинський район – 160,
  • Гребінківський район – 154 (1 новий випадок),
  • Оржицький район – 124 (3 нові випадки).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 32,
  • Гадяч – 63,
  • Гадяцький – 46,
  • Глобинський – 72,
  • Гребінківський – 46,
  • Диканський – 58,
  • Зіньківський – 151,
  • Карлівський – 36,
  • Кобеляцький – 104,
  • Козельщинський – 73,
  • Горішні Плавні – 384,
  • Котелевський – 79,
  • Кременчук – 1 452,
  • Кременчуцький – 238,
  • Лохвицький – 193,
  • Лубни – 276,
  • Лубенський – 75,
  • Машівський – 15,
  • Миргород – 414,
  • Миргородський – 209,
  • Новосанжарський – 148,
  • Оржицький – 49,
  • Пирятинський – 272,
  • Полтава – 4 112,
  • Полтавський – 568,
  • Решетилівський – 40,
  • Семенівський – 89,
  • Хорольський – 60,
  • Чорнухинський – 71,
  • Чутівський – 17,
  • Шишацький – 64.

Одужали 19 011 (+250 за добу) жителів області, продовжують лікування 9 506 людей, зокрема, 191 дитина. Всього налічують 604 летальні випадки, нових – 1 (Лубни).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»
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