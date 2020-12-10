За добу в Україні виявили 9 176 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 310

За добу в країні одужало 7 563 особи
9 176 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 13 грудня, передає МОЗ. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 969 осіб;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 7 563 особи;
- здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 894 215 осіб;
- одужало – 501 564 особи;
- летальних випадків – 15 154;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 031 859.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 91 138 випадків;
- Вінницька область – 19 801 випадок;
- Волинська область – 28 019 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
- Донецька область – 29 398 випадків;
- Житомирська область – 34 073 випадки;
- Закарпатська область – 26 016 випадків;
- Запорізька область – 41 995 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
- Київська область – 48 523 випадки;
- Кіровоградська область – 7 166 випадків;
- Луганська область – 7 889 випадків;
- Львівська область – 53 662 випадки;
- Миколаївська область – 23 864 випадки;
- Одеська область – 57 699 випадків;
- Полтавська область – 29 121 випадок;
- Рівненська область – 36 117 випадків;
- Сумська область – 35 702 випадки;
- Тернопільська область – 31 165 випадків;
- Харківська область – 62 324 випадки;
- Херсонська область – 13 972 випадки;
- Хмельницька область – 34 800 випадків;
- Черкаська область – 31 209 випадків;
- Чернівецька область – 36 695 випадків;
- Чернігівська область – 24 125 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, на Полтавщині за минулу добу нових випадків – 310.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 12 006 (118 нових випадків),
- Кременчук – 3 909 (61 новий випадок),
- Горішні Плавні – 1 240,
- Миргород – 1 239 (11 нових випадків),
- Полтавський район – 1 148 (11 нових випадків),
- Лохвицький район – 768,
- Лубни – 758 (29 нових випадків),
- Зіньківський район – 673 (11 нових випадків),
- Пирятинський район – 574 (2 нові випадки),
- Котелевський район – 570 (3 нові випадки),
- Кременчуцький район – 483 (4 нові випадки),
- Новосанжарський район – 482 (11 нових випадків),
- Глобинський район – 474,
- Диканський район – 415,
- Миргородський район – 403 (6 нових випадків),
- Карлівський район – 379,
- Кобеляцький район – 334,
- Шишацький район – 334,
- Хорольський район – 328,
- Решетилівський район – 290 (3 нові випадки),
- Гадяч – 286,
- Великобагачанський район –282,
- Семенівський район – 269 (27 нових випадків),
- Чутівський район – 229,
- Лубенський район – 219 (7 нових випадків),
- Гадяцький район – 206 (2 нові випадки),
- Козельщинський район – 196,
- Машівський район – 189,
- Чорнухинський район – 160,
- Гребінківський район – 154 (1 новий випадок),
- Оржицький район – 124 (3 нові випадки).
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 32,
- Гадяч – 63,
- Гадяцький – 46,
- Глобинський – 72,
- Гребінківський – 46,
- Диканський – 58,
- Зіньківський – 151,
- Карлівський – 36,
- Кобеляцький – 104,
- Козельщинський – 73,
- Горішні Плавні – 384,
- Котелевський – 79,
- Кременчук – 1 452,
- Кременчуцький – 238,
- Лохвицький – 193,
- Лубни – 276,
- Лубенський – 75,
- Машівський – 15,
- Миргород – 414,
- Миргородський – 209,
- Новосанжарський – 148,
- Оржицький – 49,
- Пирятинський – 272,
- Полтава – 4 112,
- Полтавський – 568,
- Решетилівський – 40,
- Семенівський – 89,
- Хорольський – 60,
- Чорнухинський – 71,
- Чутівський – 17,
- Шишацький – 64.
Одужали 19 011 (+250 за добу) жителів області, продовжують лікування 9 506 людей, зокрема, 191 дитина. Всього налічують 604 летальні випадки, нових – 1 (Лубни).