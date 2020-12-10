За добу в Україні виявили 9 176 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 310

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За добу в країні одужало 7 563 особи

9 176 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 13 грудня, передає МОЗ. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 969 осіб;

летальних випадків – 156;

одужало – 7 563 особи;

здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 894 215 осіб;

одужало – 501 564 особи;

летальних випадків – 15 154;

проведено ПЛР-тестувань – 5 031 859.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 91 138 випадків;

Вінницька область – 19 801 випадок;

Волинська область – 28 019 випадків;

Дніпропетровська область – 49 074 випадки;

Донецька область – 29 398 випадків;

Житомирська область – 34 073 випадки;

Закарпатська область – 26 016 випадків;

Запорізька область – 41 995 випадків;

Івано-Франківська область – 40 668 випадків;

Київська область – 48 523 випадки;

Кіровоградська область – 7 166 випадків;

Луганська область – 7 889 випадків;

Львівська область – 53 662 випадки;

Миколаївська область – 23 864 випадки;

Одеська область – 57 699 випадків;

Полтавська область – 29 121 випадок;

Рівненська область – 36 117 випадків;

Сумська область – 35 702 випадки;

Тернопільська область – 31 165 випадків;

Харківська область – 62 324 випадки;

Херсонська область – 13 972 випадки;

Хмельницька область – 34 800 випадків;

Черкаська область – 31 209 випадків;

Чернівецька область – 36 695 випадків;

Чернігівська область – 24 125 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, на Полтавщині за минулу добу нових випадків – 310.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 12 006 (118 нових випадків),

Кременчук – 3 909 (61 новий випадок),

Горішні Плавні – 1 240,

Миргород – 1 239 (11 нових випадків),

Полтавський район – 1 148 (11 нових випадків),

Лохвицький район – 768,

Лубни – 758 (29 нових випадків),

Зіньківський район – 673 (11 нових випадків),

Пирятинський район – 574 (2 нові випадки),

Котелевський район – 570 (3 нові випадки),

Кременчуцький район – 483 (4 нові випадки),

Новосанжарський район – 482 (11 нових випадків),

Глобинський район – 474,

Диканський район – 415,

Миргородський район – 403 (6 нових випадків),

Карлівський район – 379,

Кобеляцький район – 334,

Шишацький район – 334,

Хорольський район – 328,

Решетилівський район – 290 (3 нові випадки),

Гадяч – 286,

Великобагачанський район –282,

Семенівський район – 269 (27 нових випадків),

Чутівський район – 229,

Лубенський район – 219 (7 нових випадків),

Гадяцький район – 206 (2 нові випадки),

Козельщинський район – 196,

Машівський район – 189,

Чорнухинський район – 160,

Гребінківський район – 154 (1 новий випадок),

Оржицький район – 124 (3 нові випадки).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 32,

Гадяч – 63,

Гадяцький – 46,

Глобинський – 72,

Гребінківський – 46,

Диканський – 58,

Зіньківський – 151,

Карлівський – 36,

Кобеляцький – 104,

Козельщинський – 73,

Горішні Плавні – 384,

Котелевський – 79,

Кременчук – 1 452,

Кременчуцький – 238,

Лохвицький – 193,

Лубни – 276,

Лубенський – 75,

Машівський – 15,

Миргород – 414,

Миргородський – 209,

Новосанжарський – 148,

Оржицький – 49,

Пирятинський – 272,

Полтава – 4 112,

Полтавський – 568,

Решетилівський – 40,

Семенівський – 89,

Хорольський – 60,

Чорнухинський – 71,

Чутівський – 17,

Шишацький – 64.

Одужали 19 011 (+250 за добу) жителів області, продовжують лікування 9 506 людей, зокрема, 191 дитина. Всього налічують 604 летальні випадки, нових – 1 (Лубни).