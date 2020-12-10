На Молодіжному на дах перекинулася автівка: водій був напідпитку (додано)

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На вулиці Тараса Бульби автівка Skoda злетіла в кювет і перекинулася на дах. Вранці 13 грудня дописувачі виклали у соцмережах світлини інциденту, який трапився на Молодіжному.





Чи є потерпілі та причини аварії наразі не відомі.





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За інформацією патрульної поліції Кременчука, винуватець ДТП був напідпитку. Близько 6.00 27-річний водій Skoda не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль перекинувся. Від медичної допомоги чоловік відмовився.









Під час спілкування з керманичем патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,54 ‰, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму.





Інспектори склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.