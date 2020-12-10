Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.12.2020 20:00
Підтверджені:
Україна858714
Кременчук3794
Хворі:
Україна379223
Кременчук1368
Одужало:
Україна465021
Кременчук2322
Померло:
Україна14470
Кременчук104
Надзвичайні новини

На Молодіжному на дах перекинулася автівка: водій був напідпитку (додано)

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 2 525

 

Алкоголь в організмі керманича у 8 разів перевищував допустиму норму

На вулиці Тараса Бульби автівка Skoda злетіла в кювет і перекинулася на дах. Вранці 13 грудня дописувачі виклали у соцмережах світлини інциденту, який трапився на Молодіжному.


Чи є потерпілі та причини аварії наразі не відомі.


Додано:


За інформацією патрульної поліції Кременчука, винуватець ДТП був напідпитку. Близько 6.00 27-річний водій Skoda не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль перекинувся. Від медичної допомоги чоловік відмовився.


 


Під час спілкування з керманичем патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,54 ‰, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму.


 

Інспектори склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуцькому районі через ожеледицю кілька машин злетіли з дороги

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука, h.kremenchug
Теги: ДТП перевернулась машина Молодежный
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх