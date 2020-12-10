За кілька днів на Кобеляччині запрацює комплекс зважування транспорту в русі

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 125

Це вже другий WiM в області

На автодорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка в Кобеляцькому районі завершили монтаж металевої рамки комплексу зважування транспорту в русі WiM, повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області. За декілька днів планують повне завершення робіт та відкриття цього комплексу.



Це вже другий комплекс, який буде встановлено на автодорогах державного значення Полтавщини. Інший в тестовому режимі працює на автошляху М-22 Полтава-Олександрія.



Система зважування в русі WiM – це розумна система збирання інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами: дату та час проїзду, температуру повітря та дорожнього покриття, смугу та напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну масу та її розподіл по осях.