Вперше на Полтавщині запрацювала система зважування транспорту в русі

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 710 Коментарів: 1

«Розумна» система комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами. Моніторинг руху здійснюється на дорогах у режимі реального часу

На Полтавщині розпочала роботу перша в області система зважування транспорту в русі. Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

В селі Підгорівка Козельщинського району влаштовано майданчик для зважування транспорту безпосередньо в русі в реальному часі. Це перша подібна система на автодорогах Полтавської області. Окрім ваги автомобіля, автоматично зчитуються габарити, номерний знак, швидкість. Моніторинг руху здійснюється на дорогах у режимі реального часу.





Перший майданчик на автодорогах державного значення Полтавщини влаштовано на автошляху М-22 Полтава-Олександрія в с.Підгорівка Козельщинського району. Обладнання монтується у верхньому шарі покриття або на прогонових будовах мостів та шляхопроводів. Майданчик перекриває дорогу по всій ширині, а фіксація руху здійснюється цілодобово. Навантаження на кожну вісь вимірюється як мінімум у трьох послідовних точках.





– Щодоби цією автодорогою рухається 8-9 тисяч транспортних засобів. Третина з них – вантажівки, які нерідко не дотримуються габаритно-вагових норм. Відповідно ми отримуємо руйнування доріг. Нормативними документами передбачено перевезення вантажів із загальною масою (разом з масою транспортного засобу) не більше 40 тонн. Водночас у 2019 році фахівці Укртрансбезпеки фіксували вагу на дорогах регіону 65 тонн, – розповів начальник Служби автомобільних доріг у Полтавській області Іван Краповницький.









Система зберігає інформацію про пересування більше ніж 10 000 автомобілів в одному напрямку вагою не менше 3,5 тонн.





Температурний діапазон від -30°С до +40°С. Компоненти захищені від можливих перенапруг. Автоматично зчитується ряд показників: номерний знак, габаритні розміри, маса, кількість осей, швидкість, тощо. Вплив людського фактору відсутній.





Всі дані передаються до Державної служби України з безпеки на транспорті. Служба автомобільних доріг у Полтавській області чи «Укравтодор» не мають права стягувати штрафи чи виставляти їх будь-яким чином.





Вартість монтажу об'єкту – близько 13 млн грн. Генеральний підрядник – компанія «Ростдорстрой».





До кінця року буде відкритий майданчик на автодорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка поблизу м.Кобеляки. У 2021 році планується запуск системи моніторингу на автошляху М-03 Київ-Харків поблизу повороту на с.Селещина.