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Кременчук, Полтавщина

Вперше на Полтавщині запрацювала система зважування транспорту в русі

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 710 Коментарів: 1

 

«Розумна» система комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами. Моніторинг руху здійснюється на дорогах у режимі реального часу

На Полтавщині розпочала роботу перша в області система зважування транспорту в русі. Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

 

В селі Підгорівка Козельщинського району влаштовано майданчик для зважування транспорту безпосередньо в русі в реальному часі. Це перша подібна система на автодорогах Полтавської області. Окрім ваги автомобіля, автоматично зчитуються габарити, номерний знак, швидкість. Моніторинг руху здійснюється на дорогах у режимі реального часу.


Перший майданчик на автодорогах державного значення Полтавщини влаштовано на автошляху М-22 Полтава-Олександрія в с.Підгорівка Козельщинського району. Обладнання монтується у верхньому шарі покриття або на прогонових будовах мостів та шляхопроводів. Майданчик перекриває дорогу по всій ширині, а фіксація руху здійснюється цілодобово. Навантаження на кожну вісь вимірюється як мінімум у трьох послідовних точках.


– Щодоби цією автодорогою рухається 8-9 тисяч транспортних засобів. Третина з них – вантажівки, які нерідко не дотримуються габаритно-вагових норм. Відповідно ми отримуємо руйнування доріг. Нормативними документами передбачено перевезення вантажів із загальною масою (разом з масою транспортного засобу) не більше 40 тонн. Водночас у 2019 році фахівці Укртрансбезпеки фіксували вагу на дорогах регіону 65 тонн, – розповів начальник Служби автомобільних доріг у Полтавській області Іван Краповницький.


 


Система зберігає інформацію про пересування більше ніж 10 000 автомобілів в одному напрямку вагою не менше 3,5 тонн.


Температурний діапазон від -30°С до +40°С. Компоненти захищені від можливих перенапруг. Автоматично зчитується ряд показників: номерний знак, габаритні розміри, маса, кількість осей, швидкість, тощо. Вплив людського фактору відсутній.


Всі дані передаються до Державної служби України з безпеки на транспорті. Служба автомобільних доріг у Полтавській області чи «Укравтодор» не мають права стягувати штрафи чи виставляти їх будь-яким чином.


Вартість монтажу об'єкту – близько 13 млн грн. Генеральний підрядник – компанія «Ростдорстрой».


До кінця року буде відкритий майданчик на автодорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка поблизу м.Кобеляки. У 2021 році планується запуск системи моніторингу на автошляху М-03 Київ-Харків поблизу повороту на с.Селещина.

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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт вантажівка вантажівки
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

170
Dmitriys:
Сьогодні, 16:29

А жидкий груз сможет определить вес? например фура с бочкой будет двигаться сможет или нет? или только для сухогрузов наказывать будут.???


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