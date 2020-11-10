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Кременчук, Політика, Полтавщина

Запам'ятаємо їх такими: Депутати Полтавської обласної ради провели останню сесію

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 435

 

Депутати також розглянули ряд питань, які стосуються Кременчука 

Сьогодні, 12 листопада, в Полтаві відбулося третє пленарне засідання тридцять четвертої позачергової сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання. Пленарне засідання вів голова обласної ради Олександр Біленький.


На початку засідання 5 депутатів скали повноваження у зв'язку з обранням до місцевих рад: Андрій Сімонов став головою Пирятина, Олександр Гаркавенко, Володимир Барчук, Дмитро Півень та Руслан Ляшко - депутатами у Горішніх Плавнях та Лубнах. 


З минулого складу в новому скликанні працюватиме лише два депутати: Олександр Алексюк та Олег Сазонов.


До нової ради не увійшли: Євгеній Холод «Батьківщина», Володимир Савченко та Сергій Гамза ОПЗЖ, Валентина Крутько, Валерій Чечель, Наталія Макаруша та Василь Хоменко «Укроп». Тому для них ця сесія Полтавської обласної ради стала останньою. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія Полтавська облрада депутати
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