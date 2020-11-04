23 депутати з Кременчука та району увійшли до Полтавської обласної ради

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До Полтавської обласної ради пройшло 7 партій: «Рідне місто», «За майбутнє», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Слуга народу», ВО «Батьківщина» та «Довіра»

За підсумками голосування до Полтавської обласної ради восьмого скликання увійдуть депутати від 7 партій: «Рідне місто», «За майбутнє», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Слуга народу», ВО «Батьківщина» та «Довіра».





Результати голосування:

«Довіра» - 66486 голосів (загалом 16 мандатів);

«Слуга народу» - 56840 (14);

«За майбутнє» - 52157 (13);

ВО «Батьківщина» - 46323 (12);

«Опозиційна платформа – 41219 (11);

«Рідне місто» — 35645 (9);

«Європейська Солідарність» - 33641 голос (9 мандатів).









Депутати, обрані у територіальних виборчих округах

Мандати депутатів Полтавської обласної ради у теритріальних виборчих округах отримали:

«Довіра»: Олександр Біленький, Олександр Путря, Юрій Лебедин, Олександр Копелець, Микола Бондар, Валерій Капленко, Олег Діденко, Віктор Кордубан, Василь Стасовський, Валентин Несен, Володимир Куцовол (11 мандатів);

«Слуга народу»: Олександр Смірнов, Олег Хардін, Іван Гришко, Сергій Жук, Олександр Руденко, Михайло Виноград, Фахраддін Мухтаров, Юлія Цибульська, Ольга Величко (9 мандатів);

«За майбутнє»: Вячеслав Стеценко, Олександр Ващенко, Геннадій Коваленко, Олексій Матюшенко, Олег Баканов, Руслан Проценко, Ольга Усанова, Олег Дядик (8 мандатів);

ВО «Батьківщина»: Лариса Босенко, Ірина Степаненко, Юрій Тимоха, Олег Бєлоножко, Віталій Бабак, Денис Терещенко, Володимир Яровенко (7 мандатів);

«Опозиційна платформа – За життя»: Сергій Савченко, Олександр Сиверин, Євген Корф, Сергій Мазур, Володимир Говоренко (5 мандатів);

«Європейська Солідарність»: Микола Кульчинський, Юрій Мотрич, Марина Василенко, Вячеслав Мінязєв (4 мандати);

«Рідне місто»: Олексій Бовдир, Юрій Гриценко, Сергій Сушко (3 мандати).

Депутати, обрані за єдиними виборчими списками





У єдиному багатомандатному виборчому окрузі обрали таких депутатів:

«Опозиційна платформа – За життя»: Олег Сазонов (перший кандидат), Руслан Телятник, Валерія Пантюх, Оксана Винниченко, Олег Панкратьєв, Олександр Алексюк (6 мандатів);

«Рідне місто»: Андрій Удовиченко (перший кандидат), Олексій Чепурко, Олег Фещенко, Тетяна Юрченко, Юлія Устименко, Олександр Кудацький (6 мандатів);

«Довіра»: Олег Кулініч (перший кандидат), Людмила Корнієнко, Костянтин Копотун, Яніна Аранчій, Іван Близнюк (5 мандатів);

«Слуга народу»: Олександр Лемешко (перший кандидат), Вячеслав Ждан, Наталія Сухонос, Марина Грекова, Людмила Мірошніченко (5 мандатів);

«За майбутнє»: Юрій Шаповалов (перший кандидат), Іван Москалик, Світлана Тарашевська, Максим Середа, Наталія Сук (5 мандатів);

ВО «Батьківщина»: Руслан Богдан (перший кандидат), Сергій Бєлашов, Олександр Олексенко, Іван Сидоренко, Дмитро Кравченко (5 мандатів);

«Європейська Солідарність»: Наталія Гранчак (перший кандидат), Сергій Бульбаха, Яніна Барибіна, Ігор Процай, Лілія Руроєва (5 мандатів).

23 депутати з Кременчука, Горішніх Плавнів та району (7 та 8 округи) увійшли до Полтавської облради



До обласної ради увійшли кременчужани від усіх партій, крім «Довіри». Найбільш представницькими з Кременчука є партії «Опозиційна платформа – За життя» та «За майбутнє», від яких до ради увійшло 6 депутатів.

ВО «Батьківщина»

Дмитро Кравченко (19.05.1967) - заступник міського голови Кременчука, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради

Денис Терещенко (30.01.1974) – директор ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог»

Володимир Ярошенко (22.03.1965) – голова сільського фермерського господарства «Ярошенко»

«Опозиційна платформа — За життя»

Олександр Алексюк (31.07.1953) – пенсіонер

Володимир Говоренко (03.05.197) – фізична особа-підприємець (м.Горішіні Плавні)

Євген Корф (17.08.1975) – директор ТОВ «НВП «ЕНЕРГО-ПЛЮС»

Сергій Мазур (25.07.1968) – фізична особа-підприємець

Олег Сазонов (20.08.1973) – генеральний директор ТОВ «РБК «Кремремпуть»

Руслан Телятник (28.02.1977) – генеральний директор ДП «Київтранспарксервіс1», ПрАТ «ХК «Київміськбуд»

«Європейська Солідарність»

Марина Василенко (29.12.1978) – викладач університету ім. М.Остроградського

Вячеслав Мінязєв (05.11.1970) – директор фонду Полтавського ГЗК (м. Горішні Плавні)

«За Майбутнє»

Олег Дядик (31.07.1989) – директор ТОВ «Міт Магнат»

Іван Москалик (12.05.1979) – директор Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Руслан Проценко (01.11.1988) – заступник міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Максим Середа (21.06.1977) – начальник Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Ольга Усанова (05.02.1971) – заступник міського голови Кременчука

Юрій Шаповалов (14.03.1972) – депутат Верховної Ради України

«Слуга Народу»

Ольга Величко (06.06.1978) – заступник директора ТОВ «Астра-Альянс»

Марина Грекова (10.04.1981) - доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права у Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Юлія Цибульська (02.07.1987) – директор ТОВ «Інша Освіта»

«Рідне місто»

Юрій Гриценко (27.03.1961) – секретар Кременчуцької міської ради

Сергій Сушко (22.01.1961) – голова селянського (фермерського) господарства «Сушки»

Олег Фещенко (29.08.1959) – виконавчий директор ГО «Рідне місто»





Хто працюватиме у Полтавській обласній раді 8 скликання?





Згідно із дослідженнями ОПОРИ, гендерний поділ нового скликання обласної ради виглядає так: 76% чоловіків (64 депутати) та 24% жінок (20 мандатів). 19 обранців також є депутатами Полтавської обласної ради 7 скликання. Четверо новообраних депутатів тимчасово не працюють.

Крім того, двоє перших кандидатів — Олег Кулініч («Довіра») та Юрій Шаповалов («За майбутнє») є народними депутатами України 9 скликання.

Нагадаємо, ч. 4 ст. 259 Виборчого кодексу вказує, що обраними депутатами від організації партії у відповідному територіальному виборчому окрузі вважаються кандидати у депутати у кількості, яка відповідає кількості мандатів, отриманих кандидатами у депутати, включеними до територіального виборчого списку цієї організації партії, зазначеній у п. 1 ч. 6 ст. 258 Кодексу, в порядку черговості у територіальному виборчому списку цієї організації партії, визначеному відповідно до ч. 2 цієї статті.

Згідно із ч. 3 ст. 260 ВКУ, для визначення кількості мандатів, отриманих єдиним виборчим списком кандидатів від організації партії, загальна кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному окрузі на підтримку єдиного виборчого списку кандидатів від відповідної організації партії, визначена відповідно до ч. 2 цієї статті, ділиться на виборчу квоту, визначену відповідно до ч. 3 ст. 257 Виборчого Кодексу. Ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, яку отримали кандидати у депутати, включені до відповідного єдиного виборчого списку від цієї організації партії.