На вихідні патрулювати Кременчук вийшли додаткові піші наряди поліції

У Кременчуці, цими вихідними на патрулювання вулиць вийшли додаткові піші наряди поліції. Поліцейські забезпечують публічний порядок на вулицях, проводять превентивну роботу серед населення щодо недопущення вчинення правопорушень та слідкують за дотриманням у місті карантинних обмежень. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
До патрулювання задіяні працівники батальйону поліції особливого призначення ГУНП Полтавщини, військовослужбовці Національної гвардії, патрульні поліцейські та особовий склад Кременчуцького відділу поліції. Загалом на патрулювання міста додатково вийшли близько шістдесяти правоохоронців.
За першу ніч патрулювання нарядами поліції проведена профілактична робота у 89-ти торговельних та розважальних закладах міста. За недотримання карантинних вимог складено 1 адміністративний протокол за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.