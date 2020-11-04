Кременчуцький військкомат стане територіальним центром комплектування та соціальної підтримки

Військові комісаріати Полтавщини стають територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.
Реформування відбувається відповідно до Державної програми розвитку Збройних Сил України.
Змінюємося з метою створення прозорої системи надання сервісних адміністративних послуг військовозобов'язаним, резервістам, ветеранам війни та військової служби, а також військовим пенсіонерам і членам їх сімей у питаннях соціального захисту.
При цьому територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, залишаються місцевими органами військового управління, які забезпечуватимуть виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів на відповідній території.