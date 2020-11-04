Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
Померло:
Україна7731
Кременчук40
Кременчук

Кременчуцький військкомат стане територіальним центром комплектування та соціальної підтримки

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 454

 

Реформування відбувається відповідно до Державної програми розвитку ЗСУ

Військові комісаріати Полтавщини стають територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП. 


Реформування відбувається відповідно до Державної програми розвитку Збройних Сил України.


Змінюємося з метою створення прозорої системи надання сервісних адміністративних послуг військовозобов'язаним, резервістам, ветеранам війни та військової служби, а також військовим пенсіонерам і членам їх сімей у питаннях соціального захисту.


При цьому територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, залишаються місцевими органами військового управління, які забезпечуватимуть виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів на відповідній території.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат центр комплектування та соцпідтримки
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх