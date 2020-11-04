Кременчуцький військкомат стане територіальним центром комплектування та соціальної підтримки

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Військові комісаріати Полтавщини стають територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.





Реформування відбувається відповідно до Державної програми розвитку Збройних Сил України.



Змінюємося з метою створення прозорої системи надання сервісних адміністративних послуг військовозобов'язаним, резервістам, ветеранам війни та військової служби, а також військовим пенсіонерам і членам їх сімей у питаннях соціального захисту.





При цьому територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, залишаються місцевими органами військового управління, які забезпечуватимуть виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів на відповідній території.