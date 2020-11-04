Лікарню «Придніпровська» готують до стаціонарного прийому хворих з коронавірусом

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 1 244

Це рішення пов'язане з тим, що захворюваність у місті зростає

У Кременчуці лікарню «Придніпровська» готують до стаціонарного прийому хворих з COVID-19. Як повідомив керівник управління охорони здоров'я Максим Середа, захворюваність у місті зростає, тому підготували лист-звернення до МОЗ та центрального штабу щодо включення лікарні «Придніпровська» до переліку лікарень, які можуть стаціонарно приймати пацієнтів з коронавірусом і заключати пакет послуг з НСЗУ щодо оплати за надані послуги.



Окрім трьох показників, які назвав Максим Середа, є ще такі як важкість стану хворих і кількість тих пацієнтів, які потребують не тільки кисневої терапії, а й інтенсивного лікування:





- За півтора місяці відсоток таких пацієнтів у нас на стаціонарному лікуванні збільшився вдвічі. Якщо раніше це було 25-30% таких пацієнтів «важких», то зараз їх у нас 65%. Тобто дві третини пацієнтів, які потребують не тільки догляду лікаря-інфекціоніста, пульмонолога або терапевта, але і щоденних консультацій і допомоги лікарів-анестезіологів, - розповів він.





У «Придніпровській» зможуть розгорнути до 100 ліжок, серед яких 10 – інтенсивної терапії. Зараз там у наявності 36 ліжок, підключених до централізованої подачі кисню, протягом 2-3 тижнів їх кількість планують збільшити до 60.



Також хочуть звернутися до МОЗ, щоб і на цю лікарню закупити 20 концентраторів, аби 80% від ліжкового фонду забезпечити киснем.





Міський голова Віталій Малецький зазначив, що у Кременчуці шукатимуть альтернативні засоби постачання кисню у лікарні, зокрема, розглянуть питання щодо ємностей для його зберігання.





- У нас на «Стальзаводі» є виробництво кисню, яке може забезпечити повністю потребу трьох областей. В разі необхідності його можна запускати, - сказав мер.