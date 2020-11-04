У Кременчуцькому музеї представии унікальну колекцію листівок лікаря-гінеколога Діка

Поштові листівки кременчуцького лікаря-гінеколога Владислава Федоровича Діца (1872-1960) представили у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Як розповіла директор музею Алла Гайшинська, знаменитий у свій час кременчуцький лікар колекціонував поштові листівки. Частину цієї колекції передала музею Алла Миколаївна Жолус.

- Листівки, зібрані В.Ф.Діцем, відображають різноманітність його інтересів, підтверджують те, що він чимало подорожував, цікавився мистецтвом і розвитком людських стосунків, а також був людиною з неабияким почуттям гумору. В колекції В.Діца чимало жартівливих поштівок, об’єднаних спільним сюжетом, як-от «Чотири етапи у житті жінки», «Гриб» та інші.



Лікар Діц розумів усю шкоду пияцтва, тому в його колекції частенько зустрічаються листівки на «антиалкогольну» тематику: ставши рабом чарки, людина може втратити найдорожче – кохання, сім’ю, здоров’я, бо опускає себе до рівня безхвостої земноводної тваринки.



Переважна більшість листівок В.Ф.Діца придбана ним самим для колекції, і зворотний бік чистий, без написів. А ось цю листівку йому надіслали у Кременчук з Вісбадена в 1912 році. Зверніть увагу: адреса не вказана, досить було його прізвища та імені.

Деякі листівки з колекції В.Ф.Діца ви можете побачити на виставці «Скарби музейних фондів». - повідомила Алла Гайшинська.