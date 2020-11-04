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Надзвичайні новини

Жахлива ДТП на Полтавщині - водій легковика загинув на місці

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 460

 

Поліція встановлює обставини ДТП. Триває досудове розслідування

У Полтавській області зіткнулися вантажівка та легковик, у результаті ДТП водій легковика загинув на місці події. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.


7 листопада близько 00:30 на 219 км автодороги Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин у Чорнухинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ-2106, під керуванням 54-річного жителя Вінницької області, та вантажівка "МАN", під керуванням 36-річного жителя Київщини.


 


У результаті аварії водій легковика загинув на місці події. Пасажира цього автомобіля, 38-річного жителя Дніпропетровської області, з травмами доставили до Пирятинської центральної районної лікарні.


У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 с. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.


Поліція встановлює обставини ДТП. Триває досудове розслідування.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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