Депутати прийняли проєкт Держбюджету на 2021 рік у першому читанні

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 160

Депутати Верховної Ради України підтримали проєкт Державного бюджету на 2021 рік у першому читанні. За відповідне рішення, 5 листопада, проголосували 275 народних депутатів.





При підготовці документа до першого читання народними депутатами, фракціями, групами та комітетами Верховної Ради було надано 2451 пропозицію до проєкту Держбюджету-2021, поданого Урядом до Парламенту 14 вересня.





За інформацією видання Економічна правда , бюджетний комітет вніс зміни до проєкту бюджету перед першим читанням, зокрема пропонують збільшення доходів на 20 мільярдів гривень та видатків на 17 мільярдів.





Так, у проєкті доходи бюджету зросли на понад 20 мільярдів гривень. Зростання очікується завдяки збільшенню плану перерахувань від Нацбанку на 12 мільярдів та збільшенню норми відрахувань чистого прибутку держпідприємств з 30% до 90%. Останнє додасть до бюджету ще 4,2 мільярда гривень.





Видатки бюджету пропонують збільшити на 17 мільярдів.





Основні статті підвищення видатків - депутатські потреби (субвенція на соціально-економічний розвиток, участь у розподілі якої беруть нардепи), інфраструктура, культура, медицина та спорт.





З відомств найбільше отримає Мінфін (+7,4 мільярда гривень) на субвенцію на соціально-економічного розвитку. При цьому 3,2 мільярди забрали у Фонду регіонального розвитку (Міністерство розвитку громад).





Мінкульт отримає +2,5 мільярда гривень на Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення





Мінохорони здоров’я надійде +1,5 мільярда гривень на "створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку".