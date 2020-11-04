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Депутати прийняли проєкт Держбюджету на 2021 рік у першому читанні

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 160

 

За відповідне рішення проголосували 275 народних депутатів

Депутати Верховної Ради України підтримали проєкт Державного бюджету на 2021 рік у першому читанні. За відповідне рішення, 5 листопада, проголосували 275 народних депутатів.


При підготовці документа до першого читання народними депутатами, фракціями, групами та комітетами Верховної Ради було надано 2451 пропозицію до проєкту Держбюджету-2021, поданого Урядом до Парламенту 14 вересня.


За інформацією видання Економічна правда, бюджетний комітет вніс зміни до проєкту бюджету перед першим читанням, зокрема пропонують збільшення доходів на 20 мільярдів гривень та видатків на 17 мільярдів.


Так, у проєкті доходи бюджету зросли на понад 20 мільярдів гривень. Зростання очікується завдяки збільшенню плану перерахувань від Нацбанку на 12 мільярдів та збільшенню норми відрахувань чистого прибутку держпідприємств з 30% до 90%. Останнє додасть до бюджету ще 4,2 мільярда гривень.


Видатки бюджету пропонують збільшити на 17 мільярдів.


Основні статті підвищення видатків - депутатські потреби (субвенція на соціально-економічний розвиток, участь у розподілі якої беруть нардепи), інфраструктура, культура, медицина та спорт.


З відомств найбільше отримає Мінфін (+7,4 мільярда гривень) на субвенцію на соціально-економічного розвитку. При цьому 3,2 мільярди забрали у Фонду регіонального розвитку (Міністерство розвитку громад).


Мінкульт отримає +2,5 мільярда гривень на Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення


Мінохорони здоров’я надійде +1,5 мільярда гривень на "створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку".

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Автор: Альона Душенко
Теги: Держбюджет
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