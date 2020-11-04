П'яний водій у Кременчуці врізався у дерево

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 392

Алкоголь і кермо — несумісні‼️ Бережіть своє життя та життя оточуючих

Нетверезий водій вчинив ДТП — патрульні склали на нього три адміністративні матеріали. За інформацією пресслужби патрульної поліції, повідомлення про ДТП на вулиці Манагарова патрульні отримали вчора, 6 листопада, близько 23-ї години.





Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що 48-річний водій, керуючи транспортним засобом ВАЗ, не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду — дерево.





Під час спілкування з чоловіком, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння він пройшов на місці в присутності свідків. Результат огляду — 2, 20 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму. Також водій ще й не мав при собі посвідчення водія.





Патрульні склали на водія адміністративні матеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч.1 ст. 126 (Не мав при собі посвідчення водія) та ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.



