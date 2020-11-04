На Пивзоводівському шляхопроводі відкриють ще смугу для руху

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 474

Повний ремонт планують розпочати вже з наступного року

На Пивзаводівському шляхопроводі відкриють першу смугу для проїзду легкового автотранспорту. Як повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому, це роблять для того, щоб розвантажити інтенсивний рух. При цьому рух громадського транспорту по аварійній смузі буде заборонено. Також заборонене курсування вантажівок на шляхопроводі.





Керівник Департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик зауважив, що відкриття смуги можливе, але за умови постійного нагляду з боку технічного підрозділу «Шляхового ремонтно-будівельного управління» і обов’язковою вимогою щодо заборони проїзду великовагового вантажного транспорту.





За словами мера Малецького, Кременчук отримав погодження технічних умов на реконструкцію шляхопроводу на проспекті Свободи. У наступному році можливо розпочати ремонтні роботи, але необхідно залучати кошти як міського, так і обласного бюджетів. Тому звернувся до Івана Москалика, як до депутата Полтавської обласної ради, посприяти виділенню коштів з обласного бюджету для ремонту шляхопроводів.





Отримані також технічні умови і на Свіштовський шляхопровід. Проектант зараз віддав документи на експертизу.