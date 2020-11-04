Кременчужанка оголилася на підтримку жінок в Польщі

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Вчора ввечері, 6 листопада, активістка Femen з Кременчука Анна Алляйн виступила проти заборони абортів у Польщі. Оголена активістка залізла на дах авто та запалиа фаєра.

- Під всесвітнім тиском жінок влада Польщі почали говорити про мінімальні поступки. Femen стоїть поруч з польськими жінками, демонструючи свою беззастережну підтримку, і закликає полячок проявляти підвищену пильність... Нагадуємо, що право жінки розпоряджатися своїм тілом – святе і непорушне. Продовжуємо страйкувати, сестри, вимагаємо скасування антижіночого закону в Польщі. - написала Анна на своїй сторінці в інстаграм.



