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Кременчужанка оголилася на підтримку жінок в Польщі

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 775

 

Дівчина провела акцію під посольством у Києві

Вчора ввечері, 6 листопада, активістка Femen з Кременчука Анна Алляйн виступила проти заборони абортів у Польщі. Оголена активістка залізла на дах авто та запалиа фаєра. 

 

- Під всесвітнім тиском жінок влада Польщі почали говорити про мінімальні поступки. Femen стоїть поруч з польськими жінками, демонструючи свою беззастережну підтримку, і закликає полячок проявляти підвищену пильність... Нагадуємо, що право жінки розпоряджатися своїм тілом – святе і непорушне. Продовжуємо страйкувати, сестри, вимагаємо скасування антижіночого закону в Польщі. - написала Анна на своїй сторінці в інстаграм. 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Анна Аляйн Польща права аборт
компанія «Інтера Люкс»
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