13 грудня «Кременчук» зіграє з «Краматорськом»

В суботу і в неділю, 12 і 13 грудня, відбудеться 17 тур регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч, в якому зіграють чотири поєдинки. Спочатку, в Білій Церкві «Білий Барс» битиметься з «Маріуполем», а «Крижані Вовки» - з «Дніпром». На наступний день відбудуться два центральних поєдинку - в Дружківці «Краматорськ» зіграє з «Кременчуком», а потім у Києві «Сокіл» прийматиме «Донбас»
У неділю, 13 грудня, в Дружківці відбудеться третій поєдинок 17-го туру УХЛ Паріматч, в якому «Краматорськ» битиметься з чемпіоном України ХК «Кременчук», повідомляє пресслужба нашого клубу.
До цього поєдинку кожна з команд підходить з різним настроєм. У минулому турі «Краматорськ» зробив неймовірний переможний камбек. Програючи 1:4 «Соколу», підопічні Мікульчика змогли переломити хід поєдинку і вирвати перемогу в третьому періоді (5:4). Переможну шайбу на свій рахунок записав новачок команди Золотухін.
У свою чергу, кременчужани програли в Дружківці донецькому «Донбасу» (0:5).
В очних зустрічах між краматорчанами і діючими чемпіонами двічі перемогу святкували хокеїсти «Кременчука». У першому матчі в одну шайбу перемогли «містяни» (5:4). У другому поєдинку «Кременчук» повністю переграв «Краматорськ» (4:1).
Найкращі бомбардири в очних зустрічах: