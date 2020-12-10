13 грудня «Кременчук» зіграє з «Краматорськом»

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В суботу і в неділю, 12 і 13 грудня, відбудеться 17 тур регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч, в якому зіграють чотири поєдинки. Спочатку, в Білій Церкві «Білий Барс» битиметься з «Маріуполем», а «Крижані Вовки» - з «Дніпром». На наступний день відбудуться два центральних поєдинку - в Дружківці «Краматорськ» зіграє з «Кременчуком», а потім у Києві «Сокіл» прийматиме «Донбас»

У неділю, 13 грудня, в Дружківці відбудеться третій поєдинок 17-го туру УХЛ Паріматч, в якому «Краматорськ» битиметься з чемпіоном України ХК «Кременчук», повідомляє пресслужба нашого клубу.









До цього поєдинку кожна з команд підходить з різним настроєм. У минулому турі «Краматорськ» зробив неймовірний переможний камбек. Програючи 1:4 «Соколу», підопічні Мікульчика змогли переломити хід поєдинку і вирвати перемогу в третьому періоді (5:4). Переможну шайбу на свій рахунок записав новачок команди Золотухін.





У свою чергу, кременчужани програли в Дружківці донецькому «Донбасу» (0:5).





В очних зустрічах між краматорчанами і діючими чемпіонами двічі перемогу святкували хокеїсти «Кременчука». У першому матчі в одну шайбу перемогли «містяни» (5:4). У другому поєдинку «Кременчук» повністю переграв «Краматорськ» (4:1).





Найкращі бомбардири в очних зустрічах:

У «Кременчука»: Денискін - 6 (2 + 4) бали, Коробов - 5 (3 + 2) балів, по 2 бали у Кисельова і Дубініна.

У «Краматорська»: Кривошапкін - 3 (2 + 1) бали і по 2 бали у Жвачкіна, Карпенко, Столяренко та Гриня.



