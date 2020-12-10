Останній суд Кременчука перейшов під захист Служби судової охорони

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 315

8 грудня Кременчуцький районний суд Полтавської області перейшов під захист співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області.





Начальник судових охоронців Полтавщини полковник Служби Олександр Аленін вручив голові суду Світлані Клименко символічний знак Служби, а також представив колектив охоронців Феміди, які відтепер забезпечуватимуть громадський порядок у судовій установі.





- Відсьогодні усі суди Кременчука знаходяться під охороною співробітників нашого управління. Контролери Територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області вже певний час охороняють Крюківський та Автозаводський районні суди Кременчука, не допускаючи пронесення заборонних предметів до судових установ. Тепер контролери нашого управління щоденно докладатимуть максимум зусиль для того, аби працівники Кременчуцького районного суду Полтавської області почували себе у безпеці кожного дня, - зазначив Олександр Аленін.



Представниці прекрасної статі традиційно отримали квіти від судових охоронців.







