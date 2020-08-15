У Кременчуці правоохоронці «захищали» суддю від агресивного натовпу

У суді відбулися навчання, під час яких відпрацьовували різні сценарії щодо порушення громадського порядку
Сьогодні, 19 серпня, у Крюківському районному суді відбулися тактико-спеціальні навчання. У них брали участь патрульна поліція, а саме рота ТОР (тактико-оперативного реагування), теруправління служби судової охорони, Національна гвардія і батальйон поліції особливого призначення. Правоохоронці спільно відпрацьовували можливі порушення громадського порядку.
Прессекретар теруправління служби судової охорони Полтавської області Катерина Григоренко зазначила, що такі навчання є регулярними. Вони відбуваються як в Кременчуці, так і в Полтаві.
Катерина Григоренко пояснила, що така кількість правоохоронців присутня не на кожному судовому засіданні. Якщо справа резонансна, до неї прикута увага ЗМІ, можуть бути порушення громадського порядку, то на такі засідання завчасно посилюють охорону. Якщо це звичайне судове засідання, то достатньо лише судової охорони та поліції в штатному порядку.