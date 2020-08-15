Кременчужанка віддала шахраям 1000 гривень завдатку за квартиру

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 275

Квартиру жінка так і не зняла

18 серпня 37-річна кременчужанка потрапила на гачок до шахраїв.





Як повідомили у пресслужбі поліції, жінка хотіла зняти в оренду житло і надіслала «орендодавцю» 1000 грн завдатку, але вказаної послуги не отримала.