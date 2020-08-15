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Кременчужанка віддала шахраям 1000 гривень завдатку за квартиру

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 275

 
Квартиру жінка так і не зняла

18 серпня 37-річна кременчужанка потрапила на гачок до шахраїв.


Як повідомили у пресслужбі поліції, жінка хотіла зняти в оренду житло і надіслала «орендодавцю» 1000 грн завдатку, але вказаної послуги не отримала.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство мошенничество
компанія «Інтера Люкс»

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