На Полтавщині винесли вирок жінці, яка зарубала свого чоловіка

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 208

14 серпня Полтавський районний суд виніс вирок жінці, яку визнали винною в умисному вбивстві. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Злочин стався 24 лютого цього року. Жінка та чоловік були вдома, вживали алкоголь. Між подружжям виникла сварка, після якої обвинувачена взяла сокиру. Потерпілий відпочивав на ліжку. Тримаючи обома руками руків'я сокири, жінка чотири рази вдарила чоловіка. Він отримав такі тяжкі тілесні ушкодження:

відкриту черепно-мозкову травму; чотири рублені рани голови; крововиливи в м'які покрови голови в лобно-скроневій ділянках справа;

переломи кісток черепу (склепіння, основи); крововиливи над та під тверду мозкову оболонку;

ушкодження твердої мозкової оболонки;

крововиливи під м'яку мозкову оболонку та в речовину головного мозку;

руйнація лобної та скроневої долей правої півкулі мозку.

Після цього засуджена подумала, що вбила чоловіка, і вийшла з будинку. Про зроблене повідомила зятю потерпілого. Самого чоловіка доставили у лікарню, де він помер.









Покази обвинуваченої

Жінка свою вину в умисному вбивстві визнала повністю. Розповіла, що близько 12 останніх років проживала у цивільному шлюбі з потерпілим. Після смерті дочки вона стала регулярно вживати алкоголь.





Протягом останніх 6 років потерпілий її систематично бив та вчиняв сварки. З приводу побиття вона неодноразово зверталася до поліції. Напередодні він також сильно її побив металевою кочергою по ногах через те, що вона відмовилася носити з ним дрова.





24 лютого близько 9.00 вони вдвох вживали спиртне і між ними виникла сварка, під час якої чоловік почав погрожувати їй, схопив металеву кочергу та намагався її побити. Вона втекла. Зайшла до господарського приміщення, де зберігалися дрова, взяла сокиру та повернулася до будинку. Чоловік лежав на ліжку обличчям до стіни. Вона сказала, що прийшла, на що той відповів: «Як прийшла, так і підеш назад». Після чого вона завдала 4 удари сокирою, потім вийшла з будинку і побігла шукати телефон, щоб повідомити поліцію та швидку допомогу. По дорозі побачила зятя чоловіка із сином та сказала йому, що вбила чоловіка, після чого вони втрьох пішли до неї додому. Там вона залишилася на подвір'ї, а зять пішов до будинку, після чого викликав поліцію та лікарів. Чоловік раніше бив її та ображав, проте вона не хотіла його вбивати і щиро жалкує та розкаюється з приводу скоєного.





Суд врахував щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину як пом'якшувальну обставину. Жінці присудили 5,5 років тюрми.

До строку відбування покарання зарахували термін перебування під вартою. Обвинувачена була під вартою з 25 лютого.





Вирок може бути оскаржений.