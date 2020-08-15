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У дитячій лікарні вперше за 40 років оновили ліфт

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1

 

Відтепер медичний персонал та маленькі пацієнти в супроводі батьків мають змогу швидко та з комфортом потрапляти до відділень шестиповерхового корпусу лікарні

Сьогодні, 19 серпня, вперше за 40 років в дитячій лікарні встановили новий сучасний лікарняний ліфт. Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив міський голова Віталій Малецький. 


 


Відтепер медичний персонал та маленькі пацієнти в супроводі батьків мають змогу швидко та з комфортом потрапляти до відділень шестиповерхового корпусу лікарні.


Оновлення матеріально-технічної бази лікарні відбувається за рахунок коштів бюджету та соціально відповідального бізнесу. В найближчих планах - ремонт другої черги хірургічного, травматологічного відділень, закупка нового обладнання для діагностики та лікування.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дитяча лікарня детская больница ліфт
компанія «Інтера Люкс»

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