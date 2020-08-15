У дитячій лікарні вперше за 40 років оновили ліфт

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Відтепер медичний персонал та маленькі пацієнти в супроводі батьків мають змогу швидко та з комфортом потрапляти до відділень шестиповерхового корпусу лікарні

Сьогодні, 19 серпня, вперше за 40 років в дитячій лікарні встановили новий сучасний лікарняний ліфт. Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив міський голова Віталій Малецький.









Відтепер медичний персонал та маленькі пацієнти в супроводі батьків мають змогу швидко та з комфортом потрапляти до відділень шестиповерхового корпусу лікарні.





Оновлення матеріально-технічної бази лікарні відбувається за рахунок коштів бюджету та соціально відповідального бізнесу. В найближчих планах - ремонт другої черги хірургічного, травматологічного відділень, закупка нового обладнання для діагностики та лікування.