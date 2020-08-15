ХК «Кременчук» підсилився форвардом, який грав в Румунії та Америці

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 266 Коментарів: 1

Склад хокейного клубу «Кременчук» поповнив 22-річний український форвард Андрій Денискін (зріст 198 см, вага – 105 кг). Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.

Український хокеїст на початку ігрової кар’єри виступав в Америці за команди з молодіжних і студентських ліг, загалом набравши 131 бал (84 голи і 47 передач) в 102 матчах. Потім Андрій захищав кольори Brookings Blizzard з Північноамериканської хокейної ліги, записавши на свій рахунок 17 (12+5) очок в 23 зустрічах.





У сезоні-2015/16 Андрій завоював бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу, де в 5 матчах набрав 9 результативних балів (4+5).

З сезону-2017/18 поповнив ряди ХК «Донбас», з яким двічі виграв золоті медалі у 2018 та 2019 роках. У складі донецької команди у 73 матчах набрав 51 (24+27) бал.





В сезоні-2019/20 Денискін став найкращим снайпером чемпіонату Румунії, закинувши 39 шайб у складі «Стяуа», загалом набравши 64 очок у 29 поєдинках.





Андрій Денискін виступатиме в ХК «Кременчук» під номером 71.